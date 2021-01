Twintig maanden cel geëist voor verkrachting veel jongere ex-vriendin

Kort na haar 18e verjaardag in 2014 kregen de twee een relatie. De man was toen 42. De relatie moest geheim blijven in het dorp en vooral de ouders van de vrouw mochten het niet weten. Toen het begin 2016 definitief uit was, kon de man daar moeilijk mee leven. Hij vond dat de vrouw hem 200 euro moest terugbetalen, omdat hij tijdens hun relatie van alles voor haar betaald had.

Schuld inlossen

De vrouw gaf aan dat ze dat niet kon, omdat haar moeder haar rekening controleerde en het zou opvallen als ze opeens 200 euro pinde. Toen zei de man dat ze de schuld ook kon inlossen met één of twee keer seks. De jonge vrouw weigerde, maar daarop begon de man over naaktfoto's, die hij mogelijk nog op een telefoon had staan. Hij had ze gewist, maar wist niet of ze toch nog ergens opgeslagen waren, sms'te hij haar.

Hij zei erbij dat hij de bewuste telefoon wilde verkopen aan een andere vrouw en dat die dan mogelijk pikante foto's van haar zou vinden. Zo zette hij zijn ex-vriendin onder druk om alsnog seks met hem te hebben, stelt de officier. Het gebeurde meerdere keren tegen de wil van de vrouw, omdat de man telkens weer over de schuld en de naaktfoto's begon.

Misbruikt

De Roldenaar erkende in de rechtszaal dat hij lang was doorgegaan, maar zei dat van verkrachting geen sprake was geweest. "Ik wilde ook liever het geld. Zij stelde zelf voor om seks te hebben toen ze niet kon betalen", zei de verdachte.

Dat bleek niet uit de talloze sms-berichten die de politie heeft veiliggesteld. "Ik snap niet dat jij dat kunt, seks hebben met iemand die dat totaal niet wil en die zich misbruikt voelt op dat moment. Echt smerig", citeerde de officier een sms-bericht van de vrouw. In oktober 2018 stapte ze uiteindelijk naar de politie.

'Een hel'

"Jij bent mijn angst in persoon, die zijn lusten op mij wilde botvieren", zei de inmiddels 24-jarige vrouw in haar slachtofferverklaring. "Je hebt mijn leven kapotgemaakt en me beschadigd, fysiek en mentaal. Je wist dat ik het niet wilde en toch ging je door."

Emotioneel vertelde ze dat ze veel verdriet en angst had en dat ze therapie heeft gehad om verder te kunnen. "Ik gun het je dat je leven een hel wordt, net zo erg als dat van mij of misschien nog wel erger."

De Roldenaar is door de strafzaak zijn baan als taxichauffeur kwijtgeraakt. Hij heeft nu weer een nieuwe baan en die raakt hij ook kwijt als hij naar de gevangenis moet, zei hij tegen de rechters. Zijn advocaat Ronald Knegt pleitte voor vrijspraak omdat het dossier volgens hem erg vaag is en daar niet genoeg bewijs uit te halen valt dat de man schuldig is.

Op 11 februari doet de rechtbank uitspraak.