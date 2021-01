Jeannette Weggemans uit Emmen videobelt met Máxima: 'Een bijzondere ervaring'

De koningin ging met vijf ondernemers in gesprek die elk op hun eigen manier getroffen zijn door de pandemie. Ook sprak ze met ondernemers die te maken hebben gehad met de rellen van de afgelopen dagen. Daarvoor was Weggemans gepolst door de brancheorganisatie waar ze in zit. "Het gesprek was erg leuk, we hebben een warme koningin die zich heel erg inleeft in de situatie waarin wij ons bevinden", zegt ze.

Naast de bruidsmodezaak was ook Jan Schutrups van Schutrups Schoenen uit Exloo bij het gesprek aanwezig. Ook de Intersport uit Roermond en een meubelzaak uit Eindhoven deden mee.

'Al een tijdje op de hoogte'

"Twee weken geleden ben ik al gepolst of ik dit wilde", zegt Weggemans. "Ik heb me meer zorgen gemaakt over dat de techniek het zou begeven." Ze legt uit dat ze een heel mooie achtergrond wilde hebben, met bruidsjurken. "Dan heb ik een heel mooie setting, maar toen twijfelde ik of mijn Wi-Fi dat ging halen. Maar het was uiteindelijk helemaal goed gekomen."

Inhoud blijft geheim

Weggemans mag niet zeggen wat de koningin gezegd heeft tijdens het gesprek. "Maar het was een warm gesprek en ze leeft erg mee". Het enige tipje van de sluier dat ze oplicht is: "De koningin leeft mee en is erg trots op ons."

Bang voor rellen

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat ook Weggemans haar etalage had leeggehaald vanwege eventuele rellen in Emmen. "Ik heb de verzekering nog gebeld, want de etalage hangt vol." Toen bleek dat ze voor vandalisme niet verzekerd is, heeft ze alles eruit gehaald. "We hebben de etalage niet dichtgetimmerd, want we hebben wel een glasverzekering." In het gesprek kwam naar voren dat andere ondernemers nog in hun pand hebben geslapen voor het geval dat omdat ze ook niet verzekerd zijn.