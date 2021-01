Onderzoek naar geroofd joods vastgoed in Meppel: 'Het is te lang stil geweest hierover'

Aanleiding voor het onderzoek is een digitale kaart van het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. Hierop is te zien waar in Nederland precies joods vastgoed is geroofd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de kaart staan 31 joodse huizen in Meppel die zijn gestolen.

"Vorig jaar tijdens de dodenherdenking speelde de gedachte al door mijn hoofd", zegt burgemeester Richard Korteland van gemeente Meppel. "Hoe zit het met Meppel? En dan in het bijzonder de rol van de overheid hierin."

Onafhankelijke historicus

De gemeente vindt het tijd dat duidelijk wordt wat er toen gebeurd is. Hierin trekken ze samen op met gemeente Steenwijkerland (Overijssel). Ze laten het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke historicus. De gemeente wil bijvoorbeeld weten of gemeente Meppel in die tijd ook Joodse panden heeft opgekocht en hoeveel.

Joden die oorlog overleefden en naar huis terugkeerden, troffen daar soms andere bewoners aan. Maar dat is niet alles. Zij kregen van gemeentes soms ook een soort naheffingen, waarbij ze belastingachterstanden moesten betalen die ze hadden opgelopen tijdens de oorlog.

"Als je dat hoort krijg je steeds meer het gevoel: dit moet rechtgezet worden", zegt burgemeester Rob Bats van gemeente Steenwijkerland. "Ik spreek veel mensen in mijn gemeente en die wil je recht in de ogen aan kunnen kijken."

Schadevergoeding?

Uit Meppel zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel Joden weggevoerd naar werk- en concentratiekampen, dat er nauwelijks meer een Joodse gemeenschap over is. Burgemeester Korteland: "Desalniettemin hebben de nazaten recht op een antwoord. Het is te lang stil geweest hierover."

Het is nog niet bekend wanneer dat antwoord daadwerkelijk komt. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. Het is ook niet bekend of overlevenden of familie daarna kunnen rekenen op een schadevergoeding. "Daar gaat het in eerste instantie niet om. Maar we willen hier een punt achter kunnen zetten", laten de burgemeesters weten.

Gemeente Meppel neemt in dit onderzoek ook de activiteiten van voormalig gemeente Nijeveen mee. Gemeente Nijeveen werd in 1998 deel van Gemeente Meppel.