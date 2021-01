Vrouw (20) verdacht van oplichting: ‘Slachtoffer van loverboypraktijken’

De vrouw is in november opgepakt en zit nog steeds vast. Onterecht, zegt haar advocaat Leon Rommy. "Zij is vooral slachtoffer." Volgens Rommy is haar ex-vriend het brein achter de misdrijven. "Mijn cliënte is slachtoffer geworden van loverboypraktijken. Ze is door hem gebruikt om deze strafbare feiten te plegen."

Ex-vriend op de vlucht

Vandaag was de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. De ex-vriend van de vrouw is nog niet opgepakt omdat hij zoek is. "Er is een Europees arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd", vertelde de officier van justitie.

De 20-jarige vrouw was samen met haar advocaat in de rechtszaal. Hij vindt dat ze vrijgelaten moet worden, onder voorwaarde dat ze begeleid wordt door een hulpverleningsinstantie en ze bij haar moeder kan wonen. Dat laatste kan momenteel niet. Justitie heeft dat adres aangemerkt als onveilig, omdat de voortvluchtige vriend van de jonge vrouw op zoek zou zijn naar haar.

Leugens

Om geld los te peuteren bij de slachtoffers loog de vrouw volgens het OM onder meer dat ze een deurwaarder achter zich aan had en dat ze bezig was om een bedrijfje op te richten en investeerders nodig had. De duizenden euro's die ze kreeg, nam ze daarna op door steeds kleine beetje te pinnen. Ook boekte ze grote bedragen heen en weer tussen verschillende rekeningen. Op die manier probeerde ze volgens justitie te verhullen dat ze het geld had gekregen door misdrijven te plegen.

Volgens Rommy gebeurde dit alles in opdracht van de inmiddels gevluchte ex-vriend van de vrouw. Op zijn aandringen is de Dwingelse een maand na haar arrestatie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis overgeplaatst naar een jeugdgevangenis. Ze heeft nu lang genoeg vastgezeten, zei hij tegen de rechtbank. "Mijn cliënte is een heel kwetsbare vrouw."

Mogelijke vrijlating

De reclassering adviseerde eerder negatief over het vrijlaten van de vrouw, onder meer omdat het bij haar moeder niet veilig zou zijn. Het Openbaar Ministerie heeft de reclassering inmiddels opdracht gegeven om opnieuw te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, zodat de vrouw ook hulp kan krijgen.

De rechtbank bepaalde dat dit onderzoek halverwege volgende maand klaar moet zijn. Een week later staat een nieuwe zitting gepland en willen de rechters kijken of ze alsnog onder voorwaarden vrij kan komen.