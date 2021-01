Bewoners proeftuin Assen zonder steun na jaren pas uit kosten warmtenet

Dat blijkt uit een eerste globale berekening die Assen heeft gemaakt, en die vanavond aan de raad werd gepresenteerd. Maar als het aan verantwoordelijk wethouder Karin Dekker ligt, komt het zover niet. Die eerste zeven jaar 'meer betalen' mag van haar 'beslist geen werkelijkheid worden'. Ze vindt het zelfs een doemscenario. "Want zo krijg je mensen niet mee om van het gas af te gaan, en dat willen we toch juist, dat we stoppen met aardgas."

Woonlastenneutraal

Dekker wil daarom 'aan allerlei knoppen gaan draaien', om ervoor te zorgen dat de mensen straks eerst niet meer gaan betalen. "Het moet woonlastenneutraal gebeuren, zodra een buurt van het aardgas af gaat. Betaalbaar is een belangrijke voorwaarde, anders krijg je geen steun voor de energietransitie."

Dekker, die met de 40 grote steden (G40) aan tafel zit in Den Haag, wil dat dat de ministers snappen dat er alleen maar draagvlak komt voor de energietransitie, als de kosten voor de individuele burger niet hoger worden.

Eerst veel onkosten

Want dat er eerst veel onkosten zijn, om van aardgas over te stappen op het warmtenet, dat is wel duidelijk. De omschakeling vraagt in huis maar ook erbuiten het nodige aanpassingswerk. Zo moet er een nieuwe aansluiting komen van het warmtenetwerk naar de huize. En in huis moet een warmtewisselaar geplaatst worden. Radiatoren en leidingen kunnen blijven liggen en worden hergebruikt. Maar bewoenrs moeten ook elektrisch gaan koken. Verder is als back-up eventueel ook nog een gasketel nodig, op biogas. Want in piektijden, wanneer het erg koud is, kan het warmtenet mogelijk niet voldoende leveren.

Warm water uit de Vaart

De totale investeringskosten van een warmtenet in Lariks, dat de huizen van energie voorziet met opgewarmd water uit de Vaart, zet de gemeente de komende tijd verder op een rijtje.

De wijk Lariks is ruim twee jaar geleden uitgeroepen tot één van de 27 landelijke proeftuinen om wijken gasvrij te maken. Assen kreeg daar 4 miljoen euro voor van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na onderzoek blijkt de wijk het best te verwarmen met opgewarmd water uit de Vaart, dat in de zomer boven de 15 graden is. De warmte wordt ergens in de bodem opgeslagen, en zodra het nodig is verhit tot 70 graden, om daarmee de 400 huizen in de omgeving van de Beek te verwarmen.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Straat Aar in de wijk Lariks (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

90 procent op warmtenet

De gemeente wil in drie jaar tijd 90 procent van de huizen in het proefgebied kunnen aansluiten op het warmtenet. Projectleider Marco Swenne van de gemeente Assen denkt dat dit zeker haalbaar is. "Bewoners willen wel meewerken, als het maar betaalbaar is. In de beginjaren zijn ze duurder uit op het warmtenet, door de aansluitingskosten, maar na zeven jaar gaan ze terugverdienen", aldus Swenne,

Financieren van de onkosten kan volgens hem via het warmtefonds, een duurzaamheidslening, verhoging van de hypotheek, eigen spaargeld, of besparing door collectieve inkoop. "Maar hoe meer aansluitingen op het warmtenet straks, hoe beter het natuurlijk wordt. We gaan uit van 90 procent."

Aardwarmte

Volgens Swenne is de proeftuin aardgasvrije wijk Lariks duidelijk een project 'om te leren'. "We leren nog elke dag, maar dat is ook de bedoeling van deze proeftuin." Wat er in de wijk Lariks gebeurt, energie via een warmtenet, wil Assen vervolgens uitrollen naar alle wijken. Maar dat kan volgens Swenne niet allemaal met verwarmd water uit de Vaart: "Dat is maar een beperkte bron, misschien kunnen we delen van aangrenzende wijken ermee verwarmen. Maar voor de rest kijken we naar geothermie, aardwarmte uit de diepe ondergrond."

Proefboring naar opslaglocatie

Of het warmtenet met warm water uit de Vaart voor de Lariks behalve technisch haalbaar, ook echt betaalbaar is, moet over twee maanden blijken. Dan komt er een plan met financiële onderbouwing. Ook komt er binnenkort een proefboring, om vast te stellen wat de beste plek is voor de warmwateropslag. Volgens Swenne is bij zo'n opslag bodemdaling niet of nauwelijks aan de orde. "Maar dat zal ook de proefboring moeten uitwijzen."

Assen had al 4 miljoen euro binnen voor de proeftuin. Maar de gemeente deed vorig jaar ook nog, samen met de woningcorporaties Actium en Woonservice, een gooi naar een rijksbijdrage voor experimenteren met een warmtenet. Ze vroegen 5,5 miljoen euro, maar dat mislukte.

