Voormalig schoolplein Rijks-HBS Meppel wordt een parkeerplaats

In het plan van de ontwikkelaar komen er voor de oude school zes parkeerplaatsen. (Rechten: Schavast BV)

Bijna alle woningen die gebouwd worden in de voormalige Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en Zuiderschool in Meppel zijn inmiddels verkocht. Deel van het plan voor de verbouwing zijn zes parkeerplaatsen aan de voorkant van het pand. Maar dat is verschillende raadsleden en omwonenden een doorn in het oog.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond is besloten dat het plan van projectontwikkelaar Schavast BV zoals het er ligt door mag gaan. Dat betekent dat het plein, dat velen vooral kennen als schoolplein van de Rijks-HBS en later Stad + Esch Zuideinde, zal veranderen in een parkeerplaats.

'Belemmert zicht op pand'

"Een smet op het blazoen van een mooi plan", zegt raadslid Gert Stam, van ChristenUnie. Hij pleitte er met GroenLinks bij de raad voor om de zes parkeerplaatsen uit het bestemmingsplan te schrappen. Stam vindt dat geparkeerde auto's het zicht belemmeren op de voormalige HBS, dat een Rijksmonument is. "Al te vaak moet de cultuurhistorie het afleggen tegen verkeer."

Andere fracties zeiden het gevoel van Stam wel te snappen, maar zagen nog minder in het alternatief: minder parkeerplekken voor de wijk Meppel Oud-Zuid. De wijk kampt al jaren met een parkeerprobleem.

Ook omwonenden hebben moeite met de parkeerplaats. Zo gaf buurtplatform Oud Zuid aan zich zorgen te maken over de auto's die in het plan pal voor beschermd stadsgezicht geparkeerd worden. Maar er zijn ook omwonenden die juist willen dat er snel wordt begonnen met de verbouwing, parkeerplaats of niet.

'In een spagaat'

Sterk Meppel deed een poll onder de omwonenden en kwam tot dezelfde conclusie: "Het is een duidelijke spagaat waar we in zitten. Maar verplaatsen van het probleem van parkeren is voor ons niet de oplossing", zegt raadslid Madelinde Visscher.

Visscher wist wel af te dwingen bij de raad dat de geparkeerde auto's zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken moeten worden door middel van groen.

Oplossing voor parkeerprobleem

Gemeente Meppel werkt aan een nieuw plan om het parkeerprobleem in Meppel Oud-Zuid op te lossen. Daarin wordt ook het grasveld achter theater Ogterop onder de loep genomen. Wethouder Robin van Ulzen gaat nog met omwonenden in gesprek over hoe dit plan eruit moet zien.