Coronatest bij kinderen: 'we kunnen het niet leuk maken, maar wel zachtjes doen'

De 10-jarige Tom Dijkstra uit Vries meldt zich voor de vierde keer voor een coronatest op de TT-testlocatie in Assen. Hij weet precies hoe het gaat en hij weet dus ook dat het niet leuk is. "Het stokje gaat diep je neus in. Dat doet wel een beetje pijn, maar het doet niet heel erg veel pijn."

"We kunnen het niet echt leuk maken, maar ik probeer het altijd zo zachtjes mogelijk te doen. In de neus draai ik het teststaafje heel zachtjes rond. Het stokje zoekt zijn weg en dan gaat het eigenlijk meestal vanzelf", zegt Tryno Duursma, medewerker van de GGD-Drenthe.

Contact maken nodig

"Ik heb kinderen en kleinkinderen en ik probeer bijna in de huid van het kind te kruipen om contact te krijgen en dat lukt eigenlijk altijd wel. En dat is heel leuk. Of het nu gaat om het testen van volwassen of kinderen; het is fijn als je merkt dat je contact hebt gemaakt met iemand die wordt getest. Dat die persoon met een glimlach weer naar huis gaat", aldus Duursma.

De 8-jarige Anastasia Willemsen uit Rolde moet regelmatig niezen en hoest. Voor het eerst krijgt ze vandaag een een coronatest. En daar verheugt ze zich niet bepaald op. "Ik vind het wel een beetje eng."

"Vaak komen ze een beetje gespannen binnen, vooral als het eerste keer is. Ik pas het niveau van mijn uitleg aan bij de leeftijd van het kind. En het is mijn ervaring dat het testen zelf dan makkelijker gaat dan bij volwassenen. Want kinderen zijn gewoon heel dapper", zegt Maaike Visser, medewerker van de GGD-Drenthe.

In onderstaande video zie je hoe de GGD kinderen test op corona:

Medewerkers hebben inlevingsvermogen

Niet alle GGD-medewerkers testen kinderen. "Elke ochtend kijken we bij het inplannen welke medewerkers goed met kinderen overweg kunnen. Het scheelt ook dat ik zelf een kleintje van vier jaar heb zodat ik goed aansluiting kan vinden bij kinderen. Daar zijn we bij de GGD heel alert op", aldus Visser.

Maar hoe aardig en leuk de GGD-medewerkers ook zijn; het maakt het voor Anastasia nog steeds niet leuk. "Het was vreselijk. Het deed een beetje pijn. Ik vond het wel een goede uitleg, maar dat hielp niet tegen de pijn."

Schrale troost

Tom vond zijn vierde test nog steeds niet leuk, maar hij vond deze test wel minder onprettig dan de drie testen die hij hiervoor heeft ondergaan. "Het was heel relaxed. Ze waren echt heel aardig en ze probeerden het leuk te maken."

Na afloop krijgen kinderen een dapperheidsdiploma met kleurpotloden om die in te kleuren. En dat maakt een hoop goed.

