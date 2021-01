Sporthal Emmer-Compascuum komt er, wethouder door het stof

De wethouder informeerde de raad niet over het feit dat het plafondbedrag van 2,8 miljoen euro vorig jaar juni, is losgelaten. De kosten voor de sporthal met opties voor wonen en winkelen vielen veel hoger uit: 5,9 miljoen euro. De gemeenteraad is daarover boos en teleurgesteld. Ook blijkt dat het loslaten van het plafondbedrag een individuele keuze van Van der Weide is geweest, zonder dat dat in het college besloten is. Het college belooft beterschap voor het proces rondom aanbestedingen en communicatie naar de gemeenteraad.

'Schokkend'

Schokkend, vindt de VVD de gang van zaken: "Ik dacht dat wij een collegiaal bestuur hadden, maar het lijkt er meer op dat er een aantal solisten in het college zitten", zegt Johan Scheltens van de partij. Volgens de PVV toont het college zich op deze manier geen betrouwbare partner.

"De wethouder is erin geslaagd om iedereen tegen zich in het harnas te jagen", zegt Marc Kuiper van de SP. "Dit lijkt verdacht veel op minachtig van de raad. Er zijn wethouders om minder dan dit weggestuurd." De ChristenUnie noemt het 'sollen met de beginselen van de lokale democratie'.

"Het is niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving, maar ook van normen en waarden", zegt Harry Leutscher van LEF!. "Dit is een politieke doodzonde. Een kwestie van eens en nooit weer."

Excuses

Wethouder René van der Weide bood zijn verontschuldigingen aan en trok het boetekleed aan. "De kritische opmerkingen over het proces zijn terecht. Dit heb ik niet goed gedaan, daar wil ik ook niet voor weglopen." De excuses van Van der Weide waren voor coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en het CDA genoeg en zij namen daarom afstand van de motie.

Sporthal De Klabbe is sterk verouderd (Rechten: Sander Foekens / RTV Drenthe)

Het plafondbedrag is losgelaten, omdat uit een marktconsultatie bleek dat het oorspronkelijke bedrag niet realistisch leek. Om toch biedingen te krijgen, is er geen nieuw plafondbedrag ingesteld. Bij de aanbesteding bleek het plan van Jansman Bouw uit Raalte als beste uit de bus te komen. Volgens dat plan ging de sporthal 5,9 miljoen euro kosten.

Daarnaast speelt de locatie een grote rol: het voormalige Abeln-terrein middenin het centrum van het dorp. "We vragen daarom ook creativiteit van de markt", aldus Van der Weide. Bij de nieuwe sporthal komt een aantal woningen met mogelijkheid tot winkelruimte.

Te duur

De hele gemeenteraad gunt het dorp een nieuwe sporthal, maar de oppositie vindt het te duur. Zeker omdat de gemeente de komende jaren twaalf miljoen moet bezuinigen. "Het is onverantwoord om de volgende generatie op te zadelen met een fout van deze wethouder", aldus Scheltens (VVD). De D66 ziet liever dat de rekenkamercommissie onderzoek gaat doen naar het proces. De PVV ziet meer heil in een knarrenhof of sociale woningbouw op het terrein.

"Met de besluitvorming over de bezuinigingen hebben wij realiteitszin gehad om dat in te zien", zegt Bernadette van der Woude van GroenLinks. "We moeten nu ook realiteitszin hebben. En in het kader van bezuinigingen daar niet mee instemmen."

Doorpakken

De coalitie vindt het tijd om nu door te pakken. "We zitten hier wel met een gemengd gevoel. Het proces is niet goed gegaan. Om nu te kiezen voor een sober plan, dat moeten we niet willen. Als we nu kiezen voor een uitgeklede variant moeten we ook tientallen jaren kijken naar een sobere centruminvulling. Dus laten we het nu goed doen", vindt Aimée van der Ham van Wakker Emmen.

"Dit vult eindelijk de holle kies in het centrum. Wat voor veel inwoners al jaren een doorn in het oog is", zegt Anita Louwes-Linneman van PvdA. "Maar het knelt wel, moet ik bekennen. Deze schrik had voorkomen kunnen worden. Maar onze fractie heeft gekeken naar sporthallen in het land die de afgelopen twee jaar zijn gebouwd. Veel goedkoper kan het niet." Coalitiepartij CDA hield het het langst spannend, maar stemde uiteindelijk in met het plan. "Maar het was wel een worsteling", besluit fractievoorzitter René Wittendorp.