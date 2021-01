Midden-Drenthe kan weer fietspaden en rotondes aanleggen

Vorig jaar werd bekend dat bij het begroten van verschillende projecten grote fouten waren gemaakt. Zo kostte een rotonde langs de A28 een half miljoen meer en liet het traject rondom de geluidsmuur in Spier ook grote steken vallen in de begroting. In totaal bleek bij 7 van de 12 projecten het huishoudboekje niet op orde waarvoor eerder ook de wethouder het college verliet.

Lang getouwtrek

Er volgde lang getouwtrek over het inrichten van klankbordgroepen en wijzigingen van organisatiestructuur, iets wat de nieuwe wethouder het liefst zou zien om meer grip te krijgen op de financiën. Maar zoals oppositielid Arnoud Knoeff van de D66 vanavond stelde: "Wat had een klankbordgroep aan de overschrijdingen van een rotonde kunnen doen?". Zo waren maar weinig partijen enthousiast over het aanvankelijke voorstel.

Geen klankbordgroep

Het college heeft uiteindelijk de stap richting de oppositie gezet om geen extra klankbordgroep op te richten. De rest van het voorstel is ingestemd. Er wordt nu 160.000 euro uitgetrokken om met externe hulp alles weer op de rit te krijgen. Daarnaast wil de gemeente op een andere manier op zoek naar meer controle. Die spelregels zullen in een extra commissievergadering worden besproken.

Niet iedere partij is blij met de uitkomst. Zo ziet Jannes Kerssies van collegepartij Gemeentebelangen liever dat de 160.000 euro niet nodig is. "We hebben een professionele organisatie en moeten er toch vanuit kunnen gaan dat we deze capaciteiten in huis hebben of niet?" stelde hij zich eerder op de avond hardop af.

