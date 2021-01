Aa en Hunze onderzoekt vergunningsplicht fietspad door bossen Anloo

De gemeente Aa en Hunze gaat samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kijken of er een vergunning had moeten worden aangevraagd voor de aanleg van een betonnen fietspad door de Strubben-Kniphorstbosch.

Verschillende partijen trokken deze week aan de bel toen er vrij plotseling een betonnen fietspad dwars door het bos tussen Anloo en Zuidlaren lag. De PvdA wilde van de wethouder opheldering over de gang van zaken en stelde vanavond vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Archeologisch reservaat

Wethouder Henk Heijerman (Gemeentebelangen) zegt te hebben gebeld met een ambtenaar van de RCE over de aanleg van het fietspad. De RCE liet eerder aan RTV Drenthe weten dat Aa en Hunze daarvoor een vergunning had moeten aanvragen. De Strubben-Kniphorstbosch is het enige archeologische reservaat van Nederland en de rijksdienst was niet op de hoogte van het nieuwe fietspad.

Staatsbosbeheer vreest voor aantasting van het gebied, waar onder meer hunebedden, urnenvelden en karrensporen liggen. Volgens Heijerman verschillen de gemeente en Staatsbosbeheer van mening. "Staatsbosbeheer wil liever een soort halfverharding, wij beton. Daar is irritatie over en dat snap ik. Maar het is ons fietspad en wij betalen ervoor", zegt Heijerman. De comfort van fietsers en de duurzaamheid van beton acht de gemeente belangrijker dan de argumenten van Staatsbosbeheer.

Toekomstbestendig en veilig

Betonnen fietspaden zijn aldus de wethouder een stuk toekomstbestendiger dan bijvoorbeeld fietspaden van coursmix of schelpen. Daarnaast zijn volgens de gemeente betonnen wegen veiliger en beter begaanbaar voor elektrische fietsen en mensen met een beperking. Volgens Heijerman heeft de ambtenaar van de rijksdienst begrip voor de argumenten van de gemeente.

"Het gesprek wekte bij mij niet de indruk dat de rijksdienst denkt dat wij met iets heel catastrofaals bezig zijn. Het dossier is nog niet afgrond, maar ik heb het gevoel dat we er wel uitkomen", zegt Heijerman, die nog wel opmerkt dat de RCE op de hoogte had willen zijn van de werkzaamheden van de gemeente. Hij erkent nog naar de vergunning te zullen gaan kijken. De kans dat het fietspad afgebroken zal worden, zoals verschillende tegenstanders opperden, lijkt niet groot.

