Assen boos: 'Projectontwikkelaar Asselyn lapt afspraken aan laars'

Assen is boos op Credo, de projectontwikkelaar die momenteel de Asser stadswijk Asselyn bouwt op de noordkant van het Veemarktterrein. Er zouden 67 koopwoningen komen, zo was de afspraak. Maar nu gaat de projectontwikkelaar toch vijftien woningen aan een belegger verkopen, die ze vervolgens commercieel verhuurt voor 1200 euro per woning.

Dat is tegen het zere been van de gemeente. Die vindt dat dit niet afgesproken is. Assen wil er liever geen huurders, en het plan ging dan ook uit van alleen koopwoningen. Assen vindt dat er met huurders te veel wisselingen komen in het stadswijkje, 'en dat is niet goed voor de binding en saamhorigheid'.

Overeenkomst in 2018

Assen en Credo tekenden in 2018 een overeenkomst voor de nieuwe stadswijk met 67 bouwkavels, vlak bij de binnenstad. De gemeente was eigenaar van de bouwgrond. En volgens die overeenkomst, althans zo dacht de gemeente, is afgesproken dat er alleen huizen voor verkoop aan particulieren zouden komen.

Maar Assen ontdekte in december dat Credo plannen had om vijftien woningen aan een belegger te verkopen aan de kant van de Industrieweg. Toen de gemeente dat zag wou ze meteen een gesprek met Credo en eiste dat de verkoop teruggedraaid werd. Maar Credo gaat daar niet op in. De projectontwikkelaar stelt dat verkoop aan beleggers niet is uitgesloten in de overeenkomst.

Les geleerd

Assen geeft ze daarin gelijk: De deal verplicht alleen tot grondafname van alle 67 kavels. Hoe de projectontwikkelaar ze uiteindelijk wegzet, in welk woningtype koop of huur, dat is verder niet vastgelegd.

Assen betreurt de gang van zaken rond Asselyn, maar heeft wel een les geleerd. Ze wil onderzoeken of ze bij nieuwe bouwprojecten deze clausule wel kan opnemen, om herhaling te voorkomen.

