Biebdirecteur Emmen zwaait af: 'Ik zie de toekomst van de bibliotheek positief in'

"Het is toch wel een gek gevoel", zegt Brons, terwijl ze in een van de leeshoeken zit.

De bibliotheken zijn op dit moment leeg. Boeken worden wel uitgeleend, maar men kan bellen of via internet aangeven wat ze willen lenen en dat wordt dan klaargezet. De boeken kunnen op 'bestelling' worden afgehaald. "Een heel rare tijd", zegt Brons. Ook de cursussen en educatieve projecten liggen door het coronavirus stil.

Brons begon in juli 1975 bij de bibliotheek. Tijdens haar loopbaan bekleedde ze verschillende functies; de laatste dertien jaar was Brons directeur. "Ik ambieerde die functie niet per se", zegt ze daarover. "Maar soms lopen dingen zo."

'Last minute'

In al die jaren maakte ze samen met collega's veel mee. Een paar dingen wil ze dan ook graag benoemen. "Bijvoorbeeld de verbouwing en verhuizing van de bibliotheek in het Esdal College in Klazienaveen. Waar de bibliotheek lastminute nog in kon. Toen is ook het proces een tijdje stilgelegd, om ons de kans te geven het voor elkaar te krijgen. Ik ben heel erg blij dat dat gelukt is."

Brand

De brand in de bibliotheek in Erica van 2012 staat Brons nog scherp op het netvlies. Bij de brand ging onder meer een collectie van 13.000 boeken verloren. "Ik werd 's nachts gebeld. Toen kwam ik daar aan en was alles tot de grond toe afgebrand. Maar dat hebben we heel snel weer opgepakt. Dat werd ook gewaardeerd door het dorp. Dat zijn dan weer de mooie dingen."

Servicepunten

Brons zette zich in voor educatie, ontwikkeling en laaggeletterdheid. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de bibliotheek in de hele gemeente zichtbaar is, ook door middel van servicepunten. Dat zijn kleine filialen in bijvoorbeeld dorpshuizen. "Daar staat ook wel een collectie boeken, maar het is veel meer dan dat. We verzorgen daar ook cursussen, bijvoorbeeld het omgaan met de computer."

"Wat ik zelf wel leuk vind, zijn ook de bouwprojecten. We hebben de vier bibliotheken in alle dorpen er tiptop bij staan. Daar ben ik wel veel mee bezig geweest."

(Tekst gaat verder onder de video)

'Zie de toekomst van de bibliotheek heel positief in'

De maatschappelijke rol van de bibliotheek is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, zo vindt Brons. "Daarom zie ik de toekomst ook heel positief in. De bibliotheken hebben zichzelf echt opnieuw uitgevonden. Onze positie als maatschappelijke bibliotheek is enorm gegroeid. We lenen uit, dat blijft ook. Het is nog maar een onderdeel van ons werk. We doen veel meer. We willen dat iedereen in de maatschappij kan meedoen."

Met een nieuwe opvolger, Nicole Stiekema die al werkzaam is bij de bibliotheek, laat Brons de bibliotheek met een gerust hart achter. "Ik zal hier zeker als lid nog komen. Ik wil mijn collega's niet voor de voeten lopen. Maar als het straks weer kan, met een tijdschriftje en een kopkoffie in het leescafé. Dat zie ik wel zitten", lacht ze.