Bijna 6 procent meer Drenten overleden in 2020 dan verwacht

In Drenthe overleden vorig jaar bijna 6 procent meer mensen dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal overleden er in onze provincie 5.553 mensen in 2020.

In de andere Noordelijke provincies was de zogenoemde oversterfte minder hoog. In Friesland was dit iets meer dan 1 procent en in Groningen iets minder dan een half procent.

De oversterfte kan grotendeels verklaard worden door de overlijdens tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus, maar ook door de hittegolf van vorige zomer.

Op deze kaart zie je hoeveel mensen er in jouw provincie overleden zijn en hoe hoog de relatieve oversterfte is: (verhaal gaat verder onder het kaartje)

In heel Nederland zijn er vorig jaar ongeveer 10 procent meer mensen overleden dan verwacht. Dat komt neer op 15.000 mensen. In totaal zijn er vorig jaar in Nederland bijna 169.000 mensen overleden.

'Meer sterfte tijdens tweede golf'

Als we naar het aantal overlijdens per week kijken, dan ligt dat aantal sinds week 39 van vorig jaar al hoger dan verwacht. Van week 39 tot en met week 3 (21 september 2020 tot en met 24 januari 2021) zijn er in Nederland 9.000 mensen meer overleden dan verwacht voor deze periode. Dit betekent dat de oversterfte tijdens de tweede golf van het coronavirus hoger is dan tijdens de eerste golf.

Ook in Drenthe zien we dat het aantal overlijdens dit jaar hoger ligt dan in dezelfde periode van de afgelopen twee jaar. Zo zijn er in de derde week van dit jaar 150 Drenten overleden, terwijl dat er in 2020 nog 119 en in 2019 nog 92 waren.

Op deze kaart zie je het aantal overlijdens in Drenthe per week (2021):

En op deze kaart zie je het aantal overlijdens in heel Nederland per week (2021):