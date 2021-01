Vrijwilligers houden de tuin van Landgoed Overcingel in bedwang

Dit historische landgoed tussen de binnenstad en het station omvat een herenhuis uit de achttiende eeuw, riant aangelegde tuinen en een oud landgoedbos. Het is onder andere bekend van de duizenden krokussen die in het voorjaar de gazons paars kleuren.

Seizoensgebonden

"Onze werkzaamheden bestaan vooral uit het onderhoud van de tuin", licht Bert Broekman toe. "Dat betekent dus dat we afhankelijk van de seizoenen het blad aan het harken en vegen zijn, en dat zie je nu ook. Verder maken we de sloten en de dakgoten van het huis schoon en snoeien we." In het nestkastje dat Broekman zojuist geïnspecteerd heeft, heeft helaas geen broedsel gezeten dit jaar.

Nuttig

Vrijwilliger Wytse Wijbenga werkte eerder voor IVN en raakte zo bekend met het landgoed. "Wij gaven hier elk jaar in de krokusvakantie excursies en op die manier ben ik er steeds meer bij betrokken. Nu probeer ik nog een beetje nuttig te wezen met het bladruimen." Wijbenga is 83 jaar oud, maar dat houdt hem niet tegen om zich in te zetten voor de natuur.

(Tekst gaat verder onder de video)

Mengelmoes

Johannes van Lier, op dat moment ontvanger-generaal of belastingontvanger van Drenthe, liet het herenhuis in 1777 bouwen. "De tuin is oorspronkelijk in 1778 aangelegd als een Franse tuin", aldus Broekman. "Het element dat daar kenmerkend voor is dat is de rechte spiegelvijver die er eigenlijk voor diende om een zichtlijn aan te geven en om het huis erin te weerspiegelen."

De kleinzoon van Van Lier erfde het landgoed in 1823. Hij wilde zijn eigen stempel op de tuin drukken. "Tuinarchitect Roodbaard heeft toen de hele tuin veranderd. Hij heeft er een Engelse landschapstuin van gemaakt. Dat zie je terug in de heuveltjes en de ronde paden", vertelt Broekman.

Eigendom

De familie heeft het landgoed tot september 2019 in bezit gehad. Op 2 september van dat jaar werd het landgoed aan Stichting het Drentse Landschap geschonken. Sindsdien zijn er vrijwilligers aan het werk om de boel bij te houden. "Ik kom hier elke maandag om de vrijwilligers aan te sturen, dat doen we al bijna een jaar", vertelt hovenier Marcel Lunshof. "Het is hartstikke leuk en gezellig, de mannen hebben er altijd zin in dus helemaal prima."

Lees ook: