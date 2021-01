Moordzaak Hoogerbrugge in april voor rechter na meerdere keren uitstel

"Justitie mag denken wat ze wil, maar ik zit hier te lijden. Er is steeds iets nieuws en ik zit maar in de gevangenis, terwijl ik er niks mee te maken heb." Dat zei verdachte Hala E. vanochtend tijdens de tiende tussentijdse zitting in de zaak die draait om de moord op ex-militair Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen.

De strafzaak is meerdere keren uitgesteld en haar advocaat Ronald Knegt vindt dat de 48-jarige voormalige inwoonster van Hoogeveen inmiddels lang genoeg vastgezeten heeft. Wat het Openbaar Ministerie betreft, moet de geboren Soedanese haar strafzaak, die nu gepland staat in april, in de gevangenis afwachten.

Vergiftigd en doodgeslagen

E. wordt ervan verdacht dat ze Marcel Hoogerbrugge ergens tussen 17 en 20 december 2017 heeft vergiftigd en daarna zijn schedel heeft ingeslagen in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Zijn ouders vonden hem op 20 december dood in zijn bed.

Eind augustus 2018 werd de naar Groot-Brittannië geëmigreerde Hala E. aangehouden. Sindsdien zit ze vast. In mei 2019 is ze uitgeleverd aan Nederland en daarna heeft de politie haar verhoord en nog extra onderzoek gedaan.

Uitstel in augustus en november

In augustus vorig jaar leek alles klaar om de zaak te behandelen, toen het Openbaar Ministerie op het laatste moment met nieuwe informatie op de proppen kwam: de inhoud van de mailboxen van Hoogerbrugge en verdachte Hala E. was door Microsoft aan het OM geleverd en moest nog onderzocht worden.

De zaak werd verplaatst naar 26 november, maar toen had advocaat Ronald Knegt het coronavirus. Dat de zaak nu pas 8 april behandeld kan worden, vindt hij moeilijk te begrijpen. "Ik snap dat u als rechters meer zaken moet behandelen, maar het kan toch niet zo zijn dat dat de reden is dat het voorarrest van mijn cliënte nu opnieuw verlengd moet worden", aldus de advocaat.

"Dit soort problemen is te wijten aan het OM, die verantwoordelijk is voor het plannen van de zitting. Maar als ik de zittingsplanning bel om te overleggen, krijg ik in een bijzin te horen 'Ja, maar u krijgt corona'. Alsof ik daarop zat te wachten", zei Knegt.

'We willen de zaak afronden'

Officier van justitie Debby Homans noemde zijn ziekte overmacht, maar vond ook dat het niet alleen aan het OM ligt dat de zaak pas in april voor de rechter komt, omdat hij in overleg met de rechters en de advocaat wordt gepland. "We willen deze zaak allemaal afronden, dat is voor de verdachte van belang, maar zeker ook voor de nabestaanden. Ik had dat ook graag eerder gewild."

Hoewel E. altijd heeft ontkend dat ze de moord heeft gepleegd, heeft Homans eerder al laten weten dat ze 'een dik dossier vol bewijs' tegen haar heeft. Vanwege de ernst van de zaak en omdat de vrouw te boek staat als vluchtgevaarlijk, bepaalde de rechtbank dat E. wel tot de zitting van 8 april blijft vastzitten.

