Waarschuwing na dodelijk ongeluk op A28 bij Veeningen

De 63-jarige bestuurder van een auto die in april 2019 op de A28 bij Veeningen een oldtimer aanreed, vindt het nog altijd vreselijk wat er is gebeurd. Dat bleek vanochtend bij de rechtbank in Assen. Het slachtoffer dat na de klap uit de auto werd geslingerd - een vrouw - overleed aan haar verwondingen.

Geen opzet

De kantonrechter veroordeelde de man uit Goes voor het maken van een verkeersfout; hij had de oldtimer moeten zien. Maar omdat er geen opzet in het spel was, vond de rechter twee maanden voorwaardelijke rijontzegging genoeg straf.

Als de man de komende jaren niet weer met justitie in aanraking komt, raakt hij zijn rijbewijs niet kwijt. De officier van justitie had ook 500 euro boete geëist, maar dat vond de rechter niks toevoegen, ook omdat ongeluk al bijna twee jaar geleden is gebeurd.

Grote stofwolk

De man werkte in april 2019 nog als predikant in Noord-Nederland en had die dag net de laatste Paasviering in de kerk erop zitten, omdat hij was benoemd in Zeeland. Na een bezoek aan gemeenteleden was hij onderweg naar zijn broer in Duitsland. Hij reed tussen Meppel en Hoogeveen op de A28 toen het misging.

Twee getuigen verklaarden dat ze een grote stofwolk zagen toen de klap plaatsvond. De bestuurder van de oldtimer, een Borgward cabriolet uit 1959, had de man wel zien aankomen. Hij reed hard, beschreef de oldtimerbestuurder. Een poging om met zijn cabrio uit te wijken naar de vluchtstrook mislukte. Zijn vrouw liep een schedelbasisfractuur op en overleed een maand later. Hijzelf raakte lichtgewond.

'Ontredderd'

"Het maakte diepe indruk op mij. Ik was ontredderd en een beetje in shock toen het gebeurd was", zei de predikant. Hij was op het moment van het ongeluk aan het bellen, maar dat deed hij handsfree. Ook reed hij naar eigen zeggen 120 kilometer per uur. "Ik zat op de rechterrijstrook en reed gewoon mee met het verkeer."

De Zeeuw bleef erbij dat hij de cabrio niet heeft gezien en hij vermoedt dat de oldtimer heel langzaam reed, waardoor hij plotseling voor hem opdoemde. De cabriobestuurder heeft juist tegenover de politie verklaard dat hij 110 reed. "Achteraf is het niet meer vast te stellen, maar het is wel duidelijk er een behoorlijk snelheidsverschil heeft gezeten tussen de beide auto's", aldus de rechter.

Lees ook: