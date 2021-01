Plan voor 34 appartementen in centrum Eelde na jaren klaar

Er zit weer schot in de bouw van 34 appartementen in het centrum van Eelde. BPD Ontwikkeling heeft het bouwplan aangepast en de gemeente Tynaarlo heeft de bestemmingsplanprocedure voor de woningbouw in hartje Eelde weer opgestart.

Het appartementencomplex komt op de percelen van voormalig garage Koops en platenzaak Doedens in hartje Eelde, op de hoek van de Hoofdweg en Burgemeester Strubenweg. Onder het complex komt een parkeergarage. Er wordt al jaren over de ontwikkeling van dit gebied in het dorpscentrum gesteggeld.

Einde aan stilstand

Volgens het college komt er met dit besluit 'een einde aan een lange periode van stilstand van het project'. In juni 2019 lag er al een plan ter inzage, ook voor de bouw van 34 appartementen, waar zo'n twintig reacties op kwamen. Er was vooral weerstand tegen de massaliteit van de bouw in het dorpscentrum. Ook wilden ondernemers graag plek voor bedrijvigheid, terwijl de gemeente juist minder detailhandel wil, vanwege de problemen in die sector. Maar door het faillissement van toenmalige projectontwikkelaar Vastgoud BV eind 2019 werd de procedure voor het bouwplan tijdelijk stopgezet.

In juli 2020 verkocht de gemeente haar deel van de grond aan Bouwfonds Property Development (BPD), die het project voortzette. De projectontwikkelaar heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het eerste ontwerp. Zo is de ingang van de parkeerkelder verplaatst naar de Hoofdweg. Verder blijft het aantal van 34 appartementen overeind.

Van etalage naar woonkamer

Voor het bouwplan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Want de bestemming verandert van detailhandel naar wonen. Ook het beeldkwaliteitsplan moet aangepast, aldus wethouder René Kraaijenbrink. "Op deze locatie werd eerst uitgegaan van winkels op de begane grond met daarboven woningen. Nu komen er alleen appartementen. En een etalage vraagt nu eenmaal een andere overgang naar de openbare ruimte dan een woonkamer, vanwege de privacy van de bewoners."

'Dit maakt centrum mooier'

Kraaijenbrink is blij dat het plan vlot getrokken is, na tijden van stilstand. Ondanks de weerstand tegen de hoeveelheid appartementen is hij er nog steeds van overtuigd dat de nieuwbouw goed is voor Eelde. "Deze ontwikkeling maakt het centrum van Eelde mooier. De vraag naar woonruimte is onverminderd groot en we hebben nog altijd de opdracht om het aantal vierkante meters detailhandel op deze locatie terug te dringen." Kraaijenbrink heeft er vertrouwen in dat het plan er nu eindelijk gaat komen.

Dinsdag presenteert ontwikkelaar BPD de plannen in hartje Eelde aan de gemeenteraad, woensdag is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De raad buigt zich 9 februari over het centrumplan Eelde.

