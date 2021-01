'Stremming vaarweg naar Coevorden was tijdig bekend, werk kan niet tegelijkertijd'

Hier een van de schepen in de Verlengde Hoogeveense vaart die te ondiep is voor volbeladen schepen (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

De werkzaamheden aan de Coevordersluis en -brug zullen wel sneller kunnen door de ervaring die momenteel wordt opgedaan bij het werk aan de sluis en brug De Haandrik. Dat schijven de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman en teamleider vaarwegen Arnout Schoemakers.

Schippers: 'Bijna een half jaar niet naar Coevorden'

Op dit moment wordt er door de provincie Overijssel gewerkt aan de brug en sluis De Haandrik. Die werkzaamheden duren vanaf oktober tot februari. Daarna worden de Coevordersluis en de brug een paar honderd meter verderop aangepakt. Volgens de schippers zijn ze over die laatste stremming van begin maart tot half april helemaal niet geïnformeerd. Pas in januari ontdekten ze het. Ze vinden dat ze daardoor bijna een half jaar niet van en naar Coevorden kunnen varen. Bedrijven aan het water steunen hun protest.

Provincie: 'Tijdig gecommuniceerd'

Volgens de provincie Overijssel is er over de werkzaamheden tijdig gecommuniceerd. "Sinds medio 2020 hebben wij contact met bedrijven die voor de aan- en afvoer gebruikmaken van het kanaal en hierdoor hinder ondervinden van de werkzaamheden (Scheepswerf De Vlijt, Wemeijer en Nijhof-Wassink). De stremming van de brug en Coevordersluis zijn op 20 november gepubliceerd op vaarweginformatie.nl. Ons inziens is de communicatie hiermee tijdig geweest", zo schijven Boerman en Schoemakers.

'Juist goed rekening gehouden met scheepvaart'

De provincie vindt dat ze juist goed rekening met de scheepvaart heeft gehouden. "De recreatievaart is in de periode oktober tot en met maart beperkt. Uit historische cijfers over de brugbediening op het Kanaal Almelo - De Haandrik is gebleken dat ook de beroepsvaart in de wintermaanden beperkter is dan in de periode daarbuiten. De stremming is daarom zoveel mogelijk in deze periode gepland."

Tijdens de werkzaamheden aan de Haandriksluis heeft de provincie twee handbedieningsmomenten ingepast. Maar dat is voor de schippers en zand- en grintbedrijf Wemeijer onvoldoende. Volgens de provincie is het wel voldoende: "In totaal zijn er in die periode vier schepen door de sluis gevaren. Dit ondersteunt het beeld dat de winter een geschikte periode is voor de geplande werkzaamheden."

Voor de tweede stremming - die van de Coevordersluis en -brug - van maart tot half april komen er zes handmatige bedieningen, waarbij er een paar uur gevaren kan worden. Volgens de provincie zijn de data en tijden afgestemd met het zand- en grintbedrijf van Wemeijer. De Vlijt zou geen voorkeur hebben omdat het bedrijf liever bediening op afroep wil.

Wel omvaren via Drenthe

De vrachtschepen kunnen juist wel prima omvaren via Drenthe, vindt de provincie Overijssel. Alleen de grotere schepen van en naar scheepwerf De Vlijt passen niet in de Drentse kanalen. Alle anderen wel. Maar volgens de schippers die voor Wemeijer varen is dit omvaren juist geen oplossing. Door de geringe diepgang van de Verlengde Hoogeveense Vaart kunnen de schepen maar de helft van hun lading grint meenemen. Daardoor moeten ze twee keer varen om dezelfde hoeveelheid in Coevorden te krijgen. Bovendien is het ook nog eens een omweg waar extra dagen veel meer brandstof voor nodig is. Kortom: het is niet praktisch en heel duur.

Schadevergoeding

Volgens gedeputeerde Boerman en hoofd vaarwegen Schoemaker kunnen bedrijven die schade ondervinden van de stremming een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de provincie.

Werk kan niet tegelijk

De schippers en bedrijven vragen zich af of de werkzaamheden aan de beide sluizencomplexen niet gelijktijdig hadden kunnen gebeuren (beide sluizen zijn nagenoeg identiek) en daarmee een kortere stremming te krijgen. Volgens de provincie was dat niet mogelijk: "Omdat wij ervaring hebben opgedaan bij de werkzaamheden aan de Haandriksluis, kunnen wij de werkzaamheden van de Coevordersluis optimaliseren. Hierdoor is de Coevordersluis drie weken korter buiten werking (zes weken in plaats van negen weken) en is de stremming korter dan die van de Haandriksluis."

"Omdat de werkzaamheden aan de Coevordersluis onderdeel zijn van een groter project, was gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden op alle locaties qua capaciteit niet mogelijk", aldus de provincie.

