Nieuwe uitdaging voor Sven Jonker en Esra Tromp in internationale wielerwereld

"Als klein jochie ging ik al naar de Tour de France en een voetbalstadion", reageert Jonker. "Sport is gewoon met de paplepel ingegoten. Binnen mijn familie is iedereen met sport bezig", aldus Jonker. "En dan is het natuurlijk wel te gek als je van je passie je beroep kan maken", vult Tromp aan.

'Er worden hier dromen waargemaakt'

Jonker is net aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van de SEG Racing Academy. Een Nederlandse opleidingsploeg die onder meer David Dekker, Cees Bol en Fabio Jakobsen al bij de profs afleverden.

"Er worden hier gewoon dromen waargemaakt van jonge renners. Zij dromen ervan om prof te worden en binnen deze ploeg wordt er alles aan gedaan om die droom waar te maken", zegt Jonker. "Deze ploeg heeft ook niet de ambitie om naar de World Tour door te groeien. Deze ploeg is ervoor om renners op te leiden. En daar is deze ploeg beter in dan vrijwel iedere World Tour-ploeg."

'Nummer één van de wereld'

Tromp moet de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo Visma naar de wereldtop leiden. Uithangbord van die ploeg is Marianne Vos.

"Dit jaar is een leerjaar. We gaan kijken wat we kunnen toevoegen op het gebied van training, voeding en materiaal. Maar binnen twee of drie jaar willen we de nummer één ploeg van de wereld zijn", zegt Tromp vastbesloten.

Artikel gaat verder na de video.

Korfballer DOS'46

Jonker kennen we in Drenthe als korfballer. Tot 2017 was hij zes jaar lang een vaste waarde in de eerste selectie van DOS'46 uit Nijeveen. Hij maakte daar zowel de degradatie uit als de promotie naar de Korfbal League mee. Destijds woonde hij in Meppel. Inmiddels is hij verhuisd naar Dordrecht. Dat heeft alles te maken de korfbal-ambities van zijn vriendin Nienke Hintzbergen. Zij verruilde vorig seizoen DOS'46 voor PKC. Na z'n actieve carrière als topsporter was Jonker drie jaar lang marketing en communicatiemanager bij de World Tour-ploeg van Astana.

Wielrenster

Tromp komt uit Coevorden en maakte jarenlang zelf deel uit van het profpeloton. Ze fietste voor Batavus, Argos-Shimano en Parkhotel Valkenburg-Destil. Aan haar topsportcarrière kwam vroegtijdig een einde door een val tijdens de Omloop van het Nieuwsblad in 2017, waarbij ze een zware hersenschudding opliep. Bovendien kampte ze destijds met de ziekte van Pfeiffer. Bij Jumbo Visma treft ze verschillende oud-ploeggenoten die nu nog steeds fietsen.

'Veel mensen, veel kennis'

Tijdens het trainingskamp van afgelopen dagen in het Spaanse Alicante kwam Tromp er pas écht achter hoe groot de ploeg is. Vanwege corona huurde Jumbo Visma exclusief een hotel af om de Word Tour-ploeg, het opleidingsteam en de vrouwen-formatie in één bubbel onder te brengen.

"Er zijn veel meer mensen en er is ook veel meer kennis over alles en nog wat. Dat is voor mij heel erg tof want daarmee kan ik mezelf verder ontwikkelen. Ik heb aan Richard Plugge, die mijn persoonlijk begeleider is binnen deze ploeg, een hele goede buddy. En dat is echt superfijn", besluit Tromp.

Wanneer beide ploegen hun eerste wedstrijden gaan rijden is vanwege corona nog onzeker.