Ruitervoorde in Drentse Aa gesloten vanwege wateroverlast

De ruitervoorde in natuurgebied Drentse Aa is september vorig jaar open gegaan. Door de opening destijds is het netwerk van menwegen en ruiterpaden compleet in het gebied.

De Drentsche Aa-route is 16 kilometer lang en start in beide richtingen in Anloo. Ruiters en menners kunnen een korte ronde maken via Schipborg of Eext terug naar Anloo, of een grote ronde langs alle drie de dorpen. Daarnaast sluit de route aan op de lange Hondsrug Trail, van Tynaarlo naar Coevorden.

Wanneer de ruitervoorde bij Schipborg weer open gaat is niet bekend.

Lees ook: