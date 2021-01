GGD Drenthe rekent op mobiele vaccinatielocatie

Het is voor de GGD Drenthe nog onduidelijk hoe de mobiele unit er uitziet en waar en wanneer het ingezet kan worden. "Het zal ervoor zorgen dat je dichtbij de mensen kunt komen", zegt woordvoerder Bart Raaijmakers. Niet iedereen is zelf mobiel genoeg om naar een vaccinatielocatie te komen, het kabinet speelt daarop in.

Klaar voor

De GGD hoopt snel duidelijkheid te krijgen over hoe de mobiele unit kan worden ingezet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan geen antwoord geven op de vraag en verwijst naar het RIVM. Een RIVM-woordvoerder laat weten daar pas na het weekend antwoorden op te hebben.

Medewerkers van de GGD Drenthe staan ondertussen te trappelen om te beginnen met grootschalig vaccineren. Raaijmakers "Er zijn mensen voor aangenomen en opgeleid. Die willen graag beginnen. Het is wachten op de levering van vaccins." Intern moet de GGD constant acteren op de wijzigingen in de plannen vanuit Den Haag. "We hebben verschillende scenario's klaarliggen en zijn eigenlijk overal op voorbereid", zegt Raaijmakers. "We zijn constant heel flexibel."

Hoe het oproepen van grote groepen mensen straks gaat is onbekend, ook daarvoor moet de GGD wachten op richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. In ieder geval niet door te bellen. De GGD waarschuwt voor oplichters die zogenaamd namens de GGD bellen. Ze willen langskomen bij senioren voor thuisvaccinatie en proberen persoonlijke gegevens te achterhalen.

Zoektocht

Drenthe heeft op dit moment een centrale vaccinatielocatie bij het TT Circuit in Assen, dat is volgens de GGD voldoende nu er nog een beperkt aantal vaccins beschikbaar is. "Het is jammer dat de beschikbaarheid van de vaccins negatief op de GGD afstraalt, wij zijn er klaar voor." Als de levering van vaccins toeneemt, kan er op meerdere plekken in Drenthe geprikt worden. In Emmen wordt een tweede locatie opgezet in het voormalige Fletcher Hotel, in Hoogeveen wordt binnenkort gestart als er een keuze is gemaakt over de locatie.

"Daarnaast zoeken we in ieder geval nog een locatie en mogelijk twee locaties", laat Raaijmakers weten. Waar in Drenthe die komen is niet bekend, er wordt afgestemd GGD'en uit omliggende provincies, zodat er een goede balans ontstaat tussen spreiding en afstanden.