Liveshow vanuit praktijkschool in plaats van open dag

Aan de hand van Isa en Indy, twee leerlingen van VMBO Terra, kunnen leerlingen van groep 8 meekijken in het gebouw in Meppel. Daarvoor heeft de school wel uitgepakt. Het wemelt van de microfoons, kabels, lampen en camera's.

Sfeer proeven

Alle middelbare scholen lopen door covid-maatregelen tegen de grenzen aan van wat mogelijk is tijdens de open dag. Veel scholen hebben een filmpje opgenomen en enkele houden een online webinar, waarbij vragen gesteld kunnen worden.

Bij Terra hebben ze dat ook gedaan. "We hebben alles al verteld wat we als school doen. Op die manier hebben we de theoretische achtergrond al benadrukt, maar we willen ook heel graag laten zien hoe onze school eruitziet", aldus beeldend docent Michiel de Boer. "Op een open dag kom je ook sfeer proeven en wij proberen op deze manier een beetje de sfeer te laten zien."

Leerlingen Isa Sloots en Indy Schipper denken dat de liveshow een prima vervanger is voor de open dag zoals ze die zelf hebben gehad. Isa: "Ik denk dat het lukt hiermee. Natuurlijk als de echte open dag er was, dat iedereen er kan zijn was het beter geweest, maar ik denk dat het zo ook wel lukt."

Bijzonder

"Ik vind de school sowieso heel erg leuk. Je mag allerlei dingen doen en zo en online kunnen ze gewoon met alles meekijken", is ook Indy enthousiast. "Ik denk dat ze wel een goed beeld hebben gekregen, dat beleven zij zoals ik het deed."

Ook voor docenten is de open dag een bijzonder moment. Dat de gangen nu leeg blijven is raar voor ze. "Dat je de reuring mist, de gezelligheid onderling met collega's en het avontuur wat je ervan maakt", verklaart De Boer. "Nu is het voor ons heel anders, maar ook weer spannend om op deze manier te laten zien wie wij zijn en wat we doen."

Als de coronamaatregelen het toelaten houdt de school op 10 maart ook een Doe-dag. "We hopen dat dat door kan gaan. Dan is iedereen welkom om nog zelf te proeven wat wij in huis hebben."