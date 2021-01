100 jaar toneelvereniging Ontluikend Bloempje Bunne

Wat de betekenis van de naam is, is niet bekend. De naam is ooit bedacht door Arend van der Spoel. Ieder jaar rond deze tijd kunnen inwoners van Bunne en Winde een klucht of blijspel zien, waar de toneelspelers maanden naartoe hebben gewerkt. De groep bestaat louter uit inwoners van de dorpen. Herkenbaarheid ten top dus en dat al een eeuw lang.

Een foto uit het archief van 't Ontluikend Bloempje (Rechten: 't Ontluikend Bloempje)

"We nodigen ieder jaar de nieuwe inwoners van het dorp uit om te komen kijken", zegt secretaris Marchien Ensing. "De vereniging heeft een sterke verbindende vereniging in het dorp."

Generaties

Ensing kan het weten. Ze groeide op tussen de scripts voor nieuwe voorstellingen. "Toen ik vijf of zes jaar was, was mijn vader regisseur. Na de zomer begint het lezen om nieuwe stukken uit te zoeken en ik las toen al mee. Ik moest echt wachten tot ik 18 was voor ik mocht meespelen", herinnert ze zich. Haar vader Tyme Ensing stond vijftig jaar op de planken, ook hij kwam uit een toneelgezin want zijn moeder en zus speelden ook bij 't Ontluikend Bloempje. "Ik hoop dat een van mijn kinderen ook de ambitie heeft om erbij te gaan."

Een foto uit het archief van 't Ontluikend Bloempje (Rechten: 't Ontluikend Bloempje)

Vader Tyme besloot in 2015 te stoppen, toen de souffleur werd afgeschaft bij de toneelclub. Een bewuste keuze, die ervoor zorgt dat het toneelspel net weer even anders wordt. Volgens Marchien Ensing is het tekenend voor 't Ontluikend Bloempje. "Wij proberen ons te onderscheiden en willen geen dertien-in-een-dozijn-dorpstoneelclub zijn, zoals zovelen. We zijn niet beter, we willen het een beetje anders doen", zegt Ensing. "Dat doen we door te werken aan ontwikkeling. We hebben een paar jaar geleden een lichtset gekocht, en daar hebben we ons in laten scholen. En ook volgen we workshops, bijvoorbeeld valtechnieken. Daardoor lijkt vallen levensecht."

Het is iets wat er de laatste 10, 15 jaar is ingeslopen. Het opofferen van de souffleur hoort daar dus ook bij. Een bewuste keuze, vertelt Ensing. "Daardoor speel je toch anders. Als er iemand is die zijn tekst is vergeten, krijg je nu bijval van een ander. Je moet elkaar meer helpen, dat vergt meer creativiteit."

Een foto uit het archief van 't Ontluikend Bloempje (Rechten: 't Ontluikend Bloempje)

Vrijgezellen

Het zijn de veranderingen die nodig zijn om 't Ontluikend Bloempje bloeiend te houden. Het dorpscafé werd ingeruild voor de Melkfabriek, het jaarlijkse bal na het toneel verdween. "De vereniging is opgericht door een groepje jeugd in 1921", weet Ensing. "Toen was er de regel: je mag alleen lid zijn als je vrijgezel bent. Als je gaat trouwen, moet je stoppen." Dat is al lang niet meer zo. Bleven in de begintijd de leden een tot enkele jaren lid, tegenwoordig zijn er veteranen actief die soms dertig, veertig of vijftig jaar betrokken zijn.

Zoals overal, moet ook 't Ontluikend Bloempje de feestelijkheden rond het jubileum uitstellen. "We hadden nog creatieve manieren bedacht om onze sponsoren in het zonnetje te zetten. Die hebben vaak een eigen bedrijf en hebben het ook zwaar. Zonder hen kunnen we niet", geeft Ensing nog maar eens de verwevenheid binnen het dorp aan. Wie toch nog iets van de toneelgroep wil zien, kan alsnog langs de Melkfabriek rijden. Daar hangt vanaf vandaag een spandoek van de groep. Ensing: "Om zichtbaar te blijven. We zoeken altijd naar wat nog wel kan. We zijn nog altijd in bloei."