Kandidaat Thomas Blinde van JA21: 'Stop met de landschapsvervuiling in Drenthe'

Kandidaat staan op de landelijke lijst van JA21, daar zei Thomas Blinde (33) uit Roden zonder nadenken 'ja' tegen. De Drent, die ook in Provinciale Staten zit, staat op plek 14 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij wil graag een kleinere overheid en het liefst kernenergie. En dus geen landschapsvervuiling meer in Drenthe met windmolens en zonneparken.

Vorig jaar was Thomas Blinde als Drents Statenfractievoorzitter al uit Forum voor Democratie gestapt. Dat deed hij samen met nog drie van zijn fractieleden. Twee Statenleden zijn de partij van Thierry Baudet wel trouw gebleven. Blinde en de andere drie waren er klaar mee, met de extreemrechtse uitspraken waar niet tegen opgetreden werd.

'Keuze was makkelijk'

De overstap van Forum voor Democratie naar de nieuwe partij JA21 was voor Blinde geen moeilijke beslissing. "Ik kan me gewoon heel goed vinden in de standpunten, ik ken heel veel mensen van de partij al, die zijn ook bij Forum opgestapt. Ik kon hier alleen maar ja tegen zeggen."

Ook kende Blinde de JA21-voorman Joost Eerdmans goed, dat werkte ook mee. "Toen ik nog fractievoorzitter was namens Forum voor Democratie, was hij degene met wie ik contact had van de landelijke club. Ik wist hoe hij in zaken stond, waar hij voor staat. Daarom was de keuze ook makkelijk gemaakt."

Plek 14 klink heel mooi. Maar Blinde weet zelf ook wel dat ie daar niet mee naar Den Haag gaat. Dat is ook niet zijn insteek. Hij wil als kandidaat de komende weken zijn partij vooral in Drenthe goed onder de aandacht brengen. "Ik vind dat het geluid dat wij laten horen, gewoon goed gehoord moet worden."

Kernenergie en landschapsvervuiling

Belangrijke punten voor Blinde zijn een kleinere overheid, lagere belastingen, een realistische energietransitie en dus vooral inzetten op kernenergie. "Zo'n beetje heel Frankrijk draait op kernenergie en daar gaat het goed. Frankrijk heeft de laagste CO2-uitstoot van heel Europa".

Dat Nederland kiest voor groene stroom, van met name zon en wind, is volgens Blinde verwoestend voor het landschap. "Het bouwen van zonneparken en windmolens, dat is je reinste landschapsvervuiling. Kijk eens wat het met ons Drentse landschap doet, terwijl dat juist het goud is voor het toerisme hier. En dan heb je ook nog eens wiebelstroom, het energienet kan het niet aan, de toelevering is onzeker. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen, terwijl we zestig jaar ervaring hebben met kernenergie. Die stap moeten we nu maken."

Leegloop boerenbedrijven

Thomas Blinde heeft zelf meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van JA21. Hij maakt zich ernstig zorgen over de leegloop van het platteland en de stikstofproblematiek. "Boeren zien hier geen toekomst meer, die trekken naar het buitenland door de strenge stikstofregels. En dat trekt weer mensen uit de onderwereld aan die hier hun kans schoon zien in al die lege schuren, met drugsactiviteiten."

Ook zou hij graag willen zien dat de Nedersaksenlijn wordt aangelegd. Een treinverbinding tussen Groningen en Enschede, via Drenthe. "Die spoorlijn aan de oostkant van Drenthe heb ik nog veel liever dan de snelle Lelylijn via de Flevopolders tussen Amsterdam, Drachten en Groningen."

Flyeren prehistorisch

Voor Thomas Blinde is het wel zeker dat JA21 een plekje krijgt in de Tweede Kamer. "In de peilingen zitten we tussen de één en de drie zetels. Dat lijkt me wel realistisch". Door corona, wordt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen vooral online gevoerd. Helemaal niet erg, vindt Blinde.

"Ik ben blij dat we niet op straat gaan flyeren, want dat is echt prehistorisch." Volgens hem moet je vooral via Twitter, Facebook en YouTube de mensen gaan bereiken. "Mensen zitten de hele dag achter hun schermpje, en met corona helemaal. Als je ze wilt bereiken, is dat daar."

Mocht JA21 uiteindelijk toch niet in de Tweede Kamer komen, dan blijft Blinde zich actief inzetten voor deze partij en in de Staten blijft z'n fractie ook namens JA21 optreden. "We zijn al sterk vertegenwoordigd in het land, want we zitten in verschillende Provinciale Staten, en in de Eerste Kamer, en dan even niet in de Tweede Kamer. Dan gaan we het later gewoon nog eens weer proberen. Maar daar ga ik niet vanuit, we gaan het zeker halen", zegt hij vol vertrouwen.

