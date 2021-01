Paul Gladon nieuwe 'grote, sterke nummer 9' FC Emmen

FC Emmen zocht lang naar een grote sterke spits, kreeg in ieder geval 'nee' te horen van target nummer 1, schakelde vervolgens en heeft voor de rest van het seizoen Paul Gladon vastgelegd. De 28-jarige nummer 9 maakt de overstap van Willem II, waar hij vooral een rol had als invaller.

Gladon trad in 2019 in dienst bij Willem II en speelde in Nederland verder voor FC Groningen, Heracles Almelo, Sparta en FC Dordrecht. Ook kwam de geboren Hoofddorper uit voor Wolverhampton Wanderers en Sint-Truiden. Eerder vandaag liet hij zijn contract ontbinden bij de 'Tricolores' om dus te tekenen bij FC Emmen.

In zijn eerste seizoen in Tilburg kwam Gladon nog tot achttien optredens in de Eredivisie, al waren dat ook uitsluitend invalbeurten. Dit seizoen kwam hij tot vier optredens in de hoofdmacht van de tegenstander van morgen en maakte hij in totaal 133 minuten.

In Tilburg scoorde Gladon, in februari 2020 tegen FC Utrecht, wel een cruciale treffer waardoor de Tilburgse club zich kwalificeerde voor Europees voetbal.

De verwachting is dat Gladon maandag op het trainingsveld staat in Emmen.