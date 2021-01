Van heinde en ver kwamen de voertuigen in de verjaardagsstoet voor zieke Lasse

"Lasse kijkt altijd heel erg uit naar zijn verjaardag. Vorig jaar is hij gaan bowlen met een paar vriendjes. Maar vanwege corona kon dat dit jaar niet. Dus toen hebben we dat oproepje op Facebook geplaatst. Ik had gerekend op ongeveer tien auto's. Maar er komen er tientallen. Dat raakt mij diep in mijn hart", zegt vader Jos Bentum.

Tientallen Amerikaanse bakken

Maar liefst veertig Dodges, tientallen motoren van de CS-Riders en drie vrachtwagens verzamelden vanochtend op de parkeerplaats van de Bonte Wever in Assen. Zelfs uit Limburg en België.

"De Dodge Club Nederland probeert altijd leuke trips te doen. Vanwege corona is er nu niets te doen. Dan is het leuk om zo'n jongen blij te kunnen maken," zegt clublid Daniël Jellema.

Zo'n veertig dodges reden voor Lasse's huis langs (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Tientallen motoren uit heel Noord-Nederland kwamen namens de CS-Riders. "De oproep werd ook op onze Facebookpagina gedeeld. We verzorgen ritjes voor kinderen die ziek zijn om ze een leuke dag te bezorgen", legt Hette Eisinga namens de club uit.

Santana Kinds is een vriendin van de familie. Ze komt erg vaak over de vloer bij de Bentums en beschouwt Lasse als haar 'bonusbroertje'. Met een brede glimlach aanschouwt ze de hoeveelheid voertuigen. "De bedoeling was om met een paar auto's langs zijn huis te rijden en hem een goede verjaardag te wensen. Maar stoppen kan niet eens, want dan blokkeren we heel Assen", lacht ze.

"Er zijn mensen die drie uur hebben moeten rijden om hier een keer voor ons huis in Assen langs te kunnen rijden. Ze mogen niet eens uitstappen. Het is onvoorstelbaar dat er mensen mensen op aarde zijn die dat doen. En zoveel mensen", reageert Lasse's vader, die helemaal volschiet.

Luid toeterend rijdt de stoet voor het huis langs. Niet alleen Lasse is onder de indruk, zijn ouders misschien nog wel meer. "Ongelooflijk. Dit is een gevoel dat je niet kunt beschrijven. Hij is zo blij", zegt vader Jos.

Dan stopt de stoet even. Een motorrijder tovert een paar fakkels uit zijn koffer en spuwt vuur. "Gefeliciteerd met je verjaardag!", roept hij. Jarig heeft hij zich gevoeld, Lasse. Ondanks corona was deze verjaardag onvergetelijker dan ooit.