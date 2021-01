Jonge Theoloog des Vaderlands (27) nieuwe dominee in Dwingeloo

De kerk in Dwingeloo zat al twee jaar zonder dominee, nadat de vorige met pensioen ging. Sindsdien was de kerkenraad op zoek naar een nieuwe dominee en de keuze viel op De Jager. De komende jaren zal hij zich bezighouden met het dagelijks werk in de kerk en de zondagdienst voorgaan.

Jonge Theoloog

De jonge dominee timmert de laatste tijd flink aan de weg. Hij werd in 2019 verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands, een soort ambassadeur van de theologie in Nederland. Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen en is nu een van de jongste dominees van Nederland.

Met zijn vrouw Julia is hij deze week naar Drenthe verhuisd en hij staat te popelen om te beginnen. "Ik kende Dwingeloo alleen als afslag van de A28, maar wat de doorslag gaf om hier te komen zijn de mensen. Ze zijn enthousiast, vriendelijk en ik kan veel van ze leren. Daarnaast is het niet zo'n grote plek, dus kan ik makkelijker de mensen beter leren kennen", vertelt De Jager.

'Een eer'

Het domineeschap is niet de reden geweest waarom hij een theologieopleiding in Groningen is gaan doen. "Ik wilde arts worden, maar werd uitgeloot voor de studie en ben verder gaan kijken. Via een omweg ben ik theologie gaan studeren, maar niet met het idee om dominee te worden", vertelt De Jager. Gaandeweg de opleiding merkte de dominee dat hij het erg leuk vond om in de kerk aan het werk te zijn.

"Wat ik mooi vind aan dominee zijn, is dat je mee kunt lopen in de meest kwetsbare momenten in het leven van mensen. Denk aan de geboorte van een kind, een huwelijk of het verlies van een dierbare. Je kunt de mensen dan bijstaan, woorden geven en hen verder helpen en ik vind het bijzonder dat je de eer hebt om dat te mogen doen."

Gastpredikers

De Brug-Es Kerk is blij eindelijk een nieuwe dominee te hebben gevonden. In de tussentijd zijn er gastpredikers geweest, maar een vast luisterend oor was er niet. Die rol hebben de vrijwilligers tijdelijk overgenomen. Ook De Jager is enkele keren als gast de dienst voorgegaan en op die manier maakte Dwingeloo kennis met de bevlogen jonge predikant.

"We wilden een voorganger die zowel jong als oud kan bedienen. Mark is enthousiast en we denken dat hij daarmee de jongeren en de ouderen kan motiveren en enthousiasmeren". vertelt Aart Scherff van de Brug-Es Kerk.

Digitale kerk

De coronamaatregelen maken kennismaken met de leden van de kerkgemeente wel een stuk lastiger dan normaal. Het ontvangen van veel mensen in een kerk is in deze tijden volgens De Jager onverstandig, dus rest hem een digitale aanpak.

De Jager: "Normaal gesproken ga je als nieuwe dominee bij mensen op bezoek, drink of eet je samen om kennis te maken. Voor mijn bevestiging (de installatie als dominee red.) hebben we allerlei filmpjes gemaakt en spreek ik via een livestream op Zoom. Zo kunnen mensen me toch ontmoeten."