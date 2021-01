Miranda Lokhorst: Dat ik vijftig ben geworden, is een wonder

"Ik had het nooit gedacht en toch was het vrijdag zo ver", zegt Miranda Lokhorst in Cassata. " Het was heel feestelijk en toch ook onwerkelijk, je leeft al zo lang met elke keer weer dat men zegt dat je die leeftijd nooit zal halen. Bij mijn geboorte hebben ze een schatting gemaakt van tussen een week en ongeveer een half jaar."

Lokhorst heeft ontelbare keren in het ziekenhuis gelegen. "Ik heb een aangeboren hartafwijking en door mijn hartafwijking zijn mijn longen zich daar aan gaan passen. Ik heb nu zuurstof in, want anders red ik het helemaal niet. Ik heb in het verleden allerlei onderzoeken gehad en het hopen en wachten was op het verlengen van mijn leeftijd. In 1995 was het wachten op een hart-long transplantatie, medicijnen waren er niet meer voor mij."

Een gecombineerde transplantatie was in die jaren wettelijk niet mogelijk in Nederland. In Duitsland wel, maar die vergoedde de verzekering niet. Een actie bracht 4.000 gulden op. Maar dat geld bleek niet nodig, want de toenmalige minister van gezondheid Els Borst belde Lokhorst persoonlijk om te vertellen dat de wet werd aangepast.

Lokhorst heeft vier jaar met een pieper rondgelopen, zodat ze bereikbaar zou zijn als er geschikte organen waren. "Ik ben twee keer opgeroepen, maar vlak voor de operatie kreeg ik te horen dat de organen toch niet geschikt waren. Je wordt om het half jaar gescreend en na vier jaar kreeg ik te horen dat mijn lichaam al zo slecht was dat ik een narcose niet zou overleven en een transplantatie ook niet. En dan krijg je te horen dat je geen kandidaat meer bent."

"Dat is een hele teleurstelling, en dan ga je toch aftellen, richting de dood kijken, de papieren in orde maken. Een andere mogelijkheid was er niet. En dan kom je weer in de situatie van we weten niet hoe oud je wordt en we weten niet wat je nog kan."

"En dan ben ik gisteren vijftig geworden. Dat is zo bijzonder, Ik had het willen vieren, ik had van alles willen plannen, maar toen kwam corona. Maar toch, ik ben vijftig. Ik krijg medicatie vanuit Amerika, het is goedgekeurd maar nog niet zo lang op de markt. En daar doe ik het heel goed op."

De toekomst is ongewis, maar Lonkhorst blijft optimistisch. "Elke dag is een feestje, het is een wonder dat ik er nog ben. Ik ga voor de zestig, of ik het haal zie ik dan wel weer. Ik streef er wel naar. Corona is natuurlijk wel angstig, ik ben extra kwetsbaar. Als ik het krijg kan ik niet naar het ziekenhuis, want narcose en ic overleef ik niet.''

"En mijn kwaliteit van leven? Ja, in huis loop ik nog een beetje. Dat is goed voor mijn hart, maar niet goed voor mijn longen, een te zware belasting. Maar goed, ik knutsel graag en ik heb twee honden, een hulphond in opleiding en een die bijna met pensioen is."

Lokhorst had nooit verwacht dat ze vijftig zou worden en heeft haar bucketlist al afgewerkt. Nu maakt ze nieuwe plannen. "Een vakantie naar Normandië, volgend jaar mijn 51e verjaardag vieren. En ik houd eigenlijk het meest van snel en gevaarlijk, van motoren en Formule 1, haha. Misschien kan ik nog een keer als bijrijder in een zijspan over het TT Circuit."