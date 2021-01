De nieuwbouw van vroeger: weemoed en bewondering

Het boek van auteur Krol uit Groningen heet 'Wederzien, wederopbouw in Noord-Nederland'. Daarin steekt hij de loftrompet over de nieuwbouw van kort na de Tweede Wereldoorlog.

Krol schrijft: "Mijn leven is begonnen in een rijtjeshuis, ik ken achteraf geen plek met zoveel gevoel en historie als die plek. Rijtjeshuizen hebben natuurlijk helemaal geen historie, daarom zijn het ook rijtjeshuizen, maar laat niemand zeggen dat ze geen gevoel hebben. Dat komt door die grote ramen en die handige vensterbanken, waar je als peuter een goed zicht had op de grote wereld. Mijn eerste indruk was dus letterlijk een grote." En daarmee is de toon gezet.

Wérkelijk mooi zijn de onopvallende, anonieme gebouwen, die u geregeld in het voorbijgaan opmerkt en daarna weer vergeet. Voor dat vergeten wil ik ze een beetje behoeden." Jaap Krol

Pleidooi voor herwaardering

In het boek staan vijftig foto's van typische wederopbouwbouwwerken in het Noorden: rijtjeshuizen, galerijflats en bedrijfsgebouwen. Gebouwen die op het eerste oog niet monumentaal zijn in plaatsen als Leeuwarden, Groningen, Assen, Heerenveen, Drachten, Coevorden en Hoogeveen. Krol fietste er rond op zoek naar architectuur die hem het juiste gevoel gaf, een mengeling van nostalgie en bewondering.

In vijftig bijbehorende essays probeert hij zijn fascinatie voor de wederopbouwarchitectuur te analyseren en de schoonheid ervan vast te leggen. "Nog net op tijd", zegt hij. "Want veel ervan verdwijnt in razendsnel tempo."

Het boek is niet per se een pleidooi tegen sloop of renovatie, maar wel een pleidooi vóór een herwaardering, zegt Krol: "Ik heb ruim vier jaar in menig stadswijk gefietst, jaren waarin de sloop of renovatie als een sneltrein ging. Nu is dat vaak maar goed ook, maar voor het samenstellen van dit boek had het ook wel iets langzamer gekund."

Vrolijkmakend vindt Jaap Krol dit pierebadje in Hoogeveen (Rechten: Jaap Krol)

"Wat zoek ik eigenlijk", vraagt Krol zich in het boek af. Hij geeft daarna onmiddellijk het antwoord: "Iets volmaakts. Niet dat het mooi hoeft te zijn, maar dat het puur en oorspronkelijk is. Een paradijs van licht en rede, omringd door voorzieningen, tuinen, winkels, stoepen en wegen. Gegoten in beton, afgemaakt in baksteen en badend in glas."

Midden in een Hoogeveense wederopbouwwijk vindt hij een aandoenlijk bouwwerkje: een lichtblauw pierenbadje, op een plein van gras. Er staat een bankje naast. "De Begoniastraat. Waterplezier voor de allerkleinsten, geniaal bedacht. Weliswaar nu verlaten, maar toch, je kunt zien dat de wijk er ook van houdt. Het is niet vervallen, het is geen hangplek geworden, het wordt gekoesterd."

Een puntgaaf voorbeeld van wederopbouwarchitectuur: de Torenflat in Emmen (Rechten: Jaap Krol)

Geheim paleis

Ook de zeven verdiepingen tellende Torenflat in het centrum van Emmen mag rekenen op Krols' respect, al was het alleen al omdat men er in de wederopbouwtijd geen been in zag om soms eeuwenoude panden te slopen om de vooruitgang vrij baan te geven: "Deze locatie is bijzonder, omdat de wederopbouw hier perfect wordt samengevat. Hier stonden eerder een bakkerij, een café en enige schuren, In 1959 werden deze allemaal gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het oudste pand dateerde uit 1572, een jaartal wat ons nu laat duizelen, maar in 1959 gewoon 387 jaar geleden was." Volgens Krol maakten de eigenaren van de te slopen panden geen bezwaar, omdat ze de vooruitgang niet in de weg wilden staan. "Een prijzenswaardige houding", glimlacht hij.

In Assen wordt zijn aandacht getrokken door het kantoor van de Verslavingszorg Noord-Nederland aan de Overcingellaan. "Volgens de receptioniste zit het mooiste aan de binnenkant", schrijft hij. "Gestaalde trapleuningen met gehard plastic, stijve diagonaal lopende stijlen tussen de leuning en de treden, een bakstenen muur met daarin allerlei kleurige mozaïeken verwerkt: dit is een geheim paleis, aan de rand van het centrum van Assen."