Eelde was opnieuw de koudste plek van Nederland

RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg: "Heel Drenthe werd wakker in een mooie bevroren wereld. Het was koud natuurlijk, maar met de zon die opkwam over de berijpte velden was het een prachtig gezicht voor de winterliefhebber."

Bevroren berijpte velden bij Eeserveen (Rechten: Martijn Lambregts)

Volgens de weervrouw van RTV Drenthe was het de koudste nacht sinds twee jaar geleden. Dat is niet alleen in Drenthe het geval, maar ook landelijk. Het koelde in De Bilt zondagochtend om 7.30 uur af naar -5,1 graden. Daarmee kwam een einde aan een recordlange periode van 740 dagen zonder matige vorst. Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt beneden -5 graden daalt. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Het werd toen -8,1 graden.

Januari was koud en nat

Weervrouw Grieta Spannenburg blikt terug op de maand januari: " Deze maand is in Drenthe koud verlopen. De gemiddelde maandtemperatuur komt in Eelde uit op 2,3 graden. Normaal is dit 2,8 graden. Het was ook een natte maand met bijvoorbeeld 99 millimeter neerslag in Wijster, Roderesch had zelfs 111 millimeter. De beken in Drenthe staan dan ook vol, het water loopt op veel plekken over de velden."

Meer winterweer in aantocht?

Vandaag hebben we een winterse dag met ook de komende nacht wellicht wat kansen op sneeuw. Maar de komende week wordt het warmer. Grieta Spannenburg: "Dinsdag en woensdag krijgen we wat meer nattigheid en de temperaturen lopen dan op naar een graad of zeven. En of ik de weerliefhebbers daarna blij kan maken, dat is nog onzeker. De koude lucht kan vanaf vrijdag terugkomen, er zijn weermodellen die rekenen op serieus winterweer. Maar het is allemaal nog erg onzeker."

Drenthe werd wakker in een mooie witte wereld (Rechten: Martijn Lambregts)

