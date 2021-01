Opnieuw onrustige tijd voor Progressief Westerveld door afsplitsing D66

Na onrustige jaren binnen de politieke samenwerking Progressief Westerveld wil D66 in de gemeente Westerveld uit de fractie stappen en zelfstandig verder. "Maar de problemen in het verleden zijn niet de aanleiding voor dit besluit", benadrukt Marjolein Vogel van D66.

Progressief Westerveld is een samenwerking tussen GroenLinks, D66 en een aantal individuele leden en zit sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 in de gemeenteraad.

Het besluit komt voor voorzitter Margreeth van der Kooij van Progressief Westerveld toch wel als een verrassing. Ze reageert dan ook teleurgesteld: "Je krijgt nu een versplintering binnen het politieke landschap en dat kan de positie verzwakken. En die versplintering leidt tot dubbel werk en verspilling van energie. Maar we gaan als goede vrienden uit elkaar en ik ga ervan uit dat we ook als afzonderlijke partijen in de toekomst kunnen samenwerken."

Ook Martje Verf, voorzitter van GroenLinks Westerveld, is teleurgesteld. "We zijn nu al jaren samen de grootste partij. Dus deze afsplitsing van D66 is wel een verzwakking van de progressieve politiek in Westerveld. We hebben altijd met veel plezier met elkaar samengewerkt, dus ik vind dit zeker jammer. Binnen GroenLinks zijn vooralsnog geen ambities om af te splitsen. We gaan dit natuurlijk ook aan de leden voorleggen. Maar tot nu toe hebben zij altijd volmondig ja gezegd op de samenwerking binnen Progressief Westerveld."

Roerige tijden

Progressief Westerveld kende de afgelopen jaren roerige tijden. De discussie over lelieteelt in Westerveld veroorzaakte wrijving binnen de partij. Progressief Westerveld leverde tot in 2019 een wethouder en maakte dus onderdeel uit van de coalitie. Wethouder Wilfried de Jong stapte uiteindelijk op vanwege gebrek aan vertrouwen binnen Progressief Westerveld. Daarna volgde een politieke crisis in de gemeente, waarbij Progressief Westerveld het vertrouwen opzegde in coalitiegenoten DSSW-SW en Gemeentebelangen. Daarmee verloor de samenwerkingspartij de plek in de coalitie.

D66-geluid

Secretaris Vogel van D66 erkent dat het een roerige tijd is geweest, maar het besluit is volgens haar niet genomen op basis van het verleden, maar gaat meer over de toekomst. "Elke vier jaar kijken we naar hoe we ervoor staan als partij. Daarbij kijken we ook naar de landelijke ontwikkelingen en beoordelen we de uitgangspunten. Er kwamen vanuit de leden verschillende argumenten om weer als zelfstandige partij verder te gaan", zegt ze.

"We willen toch dat het volledig D66-geluid naar voren komt. We staan nog steeds achter het programma dat we met Progressief Westerveld hebben opgesteld. Maar we kijken ook naar de nieuwe raadsperiode vanaf 2022. Wil je dan zelfstandig verder gaan, dan moet je nu al actie ondernemen", aldus de D66-secretaris.

Zetelverdeling?

Dat betekent wel dat zowel D66 als Progressief Westerveld een onzekere toekomst tegemoet gaan. Want hoe gaan bijvoorbeeld de vier raadszetels die Progressief Westerveld heeft, verdeeld worden? Volgens zowel Vogel als Van der Kooij is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen. "Daarover moeten we nog met elkaar in gesprek", zegt partijvoorzitter Van der Kooij. "Er zijn verschillende mogelijkheden."

Vogel van D66 beaamt dat. "Het huidige programma loopt door. D66 wil eerst met de rest van het bestuur en de fractie van Progressief Westerveld om tafel om de toekomst te bespreken. Zo moeten we nog bekijken of we nu al beginnen met de daadwerkelijke afsplitsing of pas richting de verkiezingen in 2022."

Volgens Vogel gaat haar partij een spannende tijd tegemoet. "Hebben we als een zelfstandig D66 voldoende slagkracht? In plattelandsgemeenten is de achterban van D66 tot dusver niet heel groot, dus dat is wel een gok."

Lees ook: