Drie Drentse coronapatiënten overleden en 123 nieuwe besmettingen

In onze provincie zijn opnieuw drie patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en Tynaarlo. In totaal kwamen er de afgelopen 24 uur nieuwe 123 coronabesmettingen bij, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Daarmee is het aantal besmettingen gelijk aan dat van afgelopen maandag. De tussenliggende dagen werden er telkens minder gemeld.

Emmen en Hoogeveen

In de gemeenten Emmen en Hoogeveen werden de grootste aantallen besmettingen gemeld; daar testten respectievelijk 34 en 32 mensen positief op corona. In Assen zijn er vijftien nieuwe coronagevallen bijgekomen. In de andere negen Drentse gemeenten bleef het aantal nieuwe positieve testen het afgelopen etmaal onder de tien.

Eén Drent werd tussen tussen gisterochtend en vanochtend opgenomen in een ziekenhuis. Dat gaat om een patiënt uit de gemeente Coevorden.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 31-01-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 802 (+7) 4 10 Assen 1915 (+15) 35 11 Borger-Odoorn 918 (+3) 17 12 Coevorden 1655 (+6) 38 (+1) 20 Emmen 4638 (+34) 78 49 Hoogeveen 2864 (+32) 50 34 (+1) Meppel 1356 (+6) 20 23 Midden-Drenthe 1148 (+7) 18 23 Noordenveld 754 (+1) 14 20 Tynaarlo 889 (+4) 14 19 (+1) Westerveld 486 (+6) 12 8 (+1) De Wolden 1057 (+1) 22 15 Onbekend 32 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk gezien blijft het aantal nieuwe coronagevallen afnemen. Tussen Het afgelopen etmaal zijn 3714 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat is het laagste aantal in tijden. Verspreid over het hele land overleden veertig coronapatiënten. Dat zijn er 48 minder dan gisteren.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2219 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 21 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 646 op de intensive care, zes meer dan gisteren. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 27 af tot 1573. Er liggen al een aantal dagen geen Nederlandse coronapatiënten meer op de intensive care in Duitse ziekenhuizen.