De week van Drenthe: Auto rijdt huis in en schapen niet de hei op

Eén van de gevolgen van de coronacrisis is dat we massaal de natuur opzoeken. Vooral in de weekenden is het druk in veel natuurgebieden in Drenthe. Schaapherders ervaren de keerzijde daarvan. Ze worden geregeld uitgescholden en soms zelfs bedreigd als ze wandelaars aanspreken op hun gedrag. Ook hun honden en de schapen krijgen het soms te verduren. De herders van Het Stroomdal gaan daarom in de weekenden niet meer met hun kudde het veld in.

Een 42-jarige man uit Tynaarlo is afgelopen week opgepakt, nadat hij met zijn auto een huis aan het Herenven in zijn woonplaats was binnengereden. Het huis raakte zwaar beschadigd en omwonenden schrokken zich rot. De bestuurder ging er eerst vandoor en werd later aangehouden.

Na oproepen op sociale media om te gaan rellen in Meppel, kondigde de gemeente voor vrijdagavond een noodverordening af. Die had effect; het bleef rustig in het centrum. Bekijk ons nieuwsoverzicht hieronder voor een uitgebreidere samenvatting van het nieuws van de afgelopen week.