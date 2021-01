MHBOS: Dromen van de derby tussen GOMOS en Roden

Vanwege de coronacrisis ligt het amateurvoetbal al maanden plat. Daardoor kan er vooralsnog alleen gedroomd worden van de clash van Noordenveld. Een garantie voor vuurwerk. Zowel binnen als buiten de lijnen. Supporters van beide clubs pakken iedere editie weer groots uit. Het streekduel leeft als nooit tevoren. Helemaal nu beide ploegen in de eerste klasse acteren.

Trots van Noordenveld

Die verhoudingen worden ook meteen duidelijk op een zonnige middag in Norg. Op de middenstip trapt Sloots af: "Dat je zelfs op je vrije dag hier wilt zijn hè." Wardenier lacht: "Nou ja, hier is een ander verhaal natuurlijk. Dat ligt toch altijd wat gevoelig." Het tekent de verhoudingen tussen de buren. Gein en strijd liggen dicht bij elkaar.

"Deze wedstrijd bepaalt wie de trots van Noordenveld is en als je de afgelopen vijf jaar naar de ranglijst kijkt, zijn wij dat", vertelt de Nörger met een grijns op zijn gezicht. De Roner in dit verhaal noemt het een streekderby: "Voor het publiek is het een belangrijkere wedstrijd dan welke dan ook."

Decadent

Als gevraagd wordt naar een omschrijving van de rivaal, geeft Sloots aan dat VV Roden ietwat decadent is en dat is koren op de Nörger molen: "Daar wil je als 'doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-mentaliteit graag van winnen." Decadenter wil Wardenier het niet noemen: "We zijn iets stadser dan GOMOS. Dat is dan echt een club van het platteland."

Een vervangende strijd staat op het programma: latje trappen. Wie wint deze clash van Noordenveld? Uiteindelijk weet Wardenier de lat uit vijf pogingen tweemaal te raken, waar Sloots het aluminium vijfmaal mist.

Dik verdiend

0-2 dus, een knappe uitoverwinning voor VV Roden. En dat is volgens Wardenier uiteraard: "Dik verdiend. Het was het net niet bij GOMOS vandaag. Als je dan wél scherp bent, dan moet je het ook afmaken natuurlijk." Sloots is sportief: "Tja, ik kan er niets op zeggen. Gefeliciteerd."

