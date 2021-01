Dick Lukkien: 'Er staat een heel grote olifant in de kamer'

"Ik heb net gezien dat Willem II twaalf keer op doel heeft geschoten en wij achttien keer, maar daar koop je helemaal niets voor. We verliezen met 2-0. Of we een wonder nodig zijn om het seizoen nog te redden? Het is pas een wonder als we vier punten moeten pakken in één wedstrijd, maar duidelijk is dat het steeds moeilijker wordt. Daar draai ik niet omheen. Er staat een heel grote olifant in de kamer. Het moet anders. Verdedigend, maar ook voor de goal van de tegenstander."

Ook captain Michael de Leeuw heeft woorden van dezelfde strekking. "Het gaat om twee dingen en die beheersen wij op dit moment niet en dat is goed verdedigen en het maken van doelpunten. Of ik nog geloof heb? Ja en bovendien is opgeven is geen optie."

Lees ook: