Huismus, kool- en pimpelmees opnieuw meest geteld in Drentse tuin

De huismus is zowel landelijk als in Drenthe de meest getelde vogel (Rechten: ANP/Rias Immink)

De meest getelde vogels in Drenthe tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van dit weekend zijn opnieuw de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Vorig jaar voerde dit trio ook al de top tien aan in onze provincie. De Drentse top drie is ook gelijk aan de landelijke.

Ruim 38.000 huismussen werden dit weekend in tuinen in Drenthe geteld. Dat zijn er 20.000 meer dan het aantal koolmezen. Het aantal pimpelmezen bedraagt ruim 13.000. Verder staan ook de merel, de vink, het roodborstje en houtduif in de Drentse top tien.

Recordaantal deelnemers

Hoeveel Drenten dit weekend hebben meegedaan aan de telling, is niet bekend, maar over heel Nederland gezien hebben een recordaantal van 165.000 mensen de moeite genomen om een half uur lang alle vogels te noteren die ze op dat moment in hun tuin zagen. Ze turfden in totaal ruim 2,3 miljoen tuinvogels, eveneens een record.

Volgens de Vogelbescherming heeft de enorme belangstelling voor vogels kijken te maken met de lockdown, waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn. Het vorige record dateert van vorig jaar met bijna 91.000 deelnemers, maar dat is nu verpletterd.

Minder vogels per tuin

Toch werd er gemiddeld per tuin minder vogels gezien: dertig vorig jaar, tegenover negentien dit jaar. Dat komt volgens de dierenorganisatie door het zachtere winterweer van de afgelopen periode. Hierdoor verblijven veel vogels nog in bossen en weilanden, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is.

Lees ook: