'Kinderen horen op school, maar niet onder deze omstandigheden'

"Natuurlijk horen kinderen op school te zitten, maar ik maak me zorgen over de leerkrachten." Bestuursvoorzitter Jan Scholte Albers van onderwijskoepel Talent Westerveld noemt het onbegrijpelijk dat de basisscholen volgende week maandag weer open gaan. Hij heeft de indruk dat de komende verkiezingen een rol hebben gespeeld bij het kabinetsbesluit van vandaag.

"Vorige week was de teneur nog dat er een wonder moest gebeuren om de scholen op 8 februari weer open te laten gaan en nu is dat wonder kennelijk gebeurd. Het maatschappelijk belang lijkt nu boven de volksgezondheid te gaan. Begrijp me goed, ik vind dat kinderen op school horen, maar niet onder deze omstandigheden", zegt Scholte Albers.

'Leraren moeten zich veilig voelen'

Aan het begin van de avond maakte demissionair minister van Onderwijs Arie Slob bekend dat de basisscholen en de kinderopvang op 8 februari weer open gaan. Onderzoek heeft volgens hem bevestigd dat kinderen een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, ook als het gaat om de Britse variant. Daarom kunnen de scholen - zij het met extra maatregelen - weer open. Een paar dagen voor de Kerstvakantie moesten ze dicht vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen.

Scholte Albers: "Vanuit het oogpunt van de kinderen begrijp ik dit besluit, maar niet als het gaat om de leraren. Zij hebben een cruciaal beroep. Zij moeten met een veilig gevoel voor de klas staan en op dit moment is het onrustig onder het personeel." Die onrust kan de bestuursvoorzitter van Talent Westerveld zich goed voorstellen. "Ik ben teleurgesteld. Er wordt nu een politieke draai aangegeven."

Sneltests voor leerkrachten

Slob maakte vandaag bekend dat er sneltests voor leerkrachten beschikbaar komen. Scholte Albers: "Maar die zijn lang niet altijd betrouwbaar. Als je de scholen weer opent, bestaat de kans dat leerkrachten die in de risicogroep vallen, het niet aandurven en zich ziek melden. Wat me ook verbaast, is dat de buitenschoolse opvang nog niet weer open gaat met het argument dat daar groepen van verschillende samenstellingen worden opgevangen. Dan ben je als overheid toch niet meer geloofwaardig?"

De bestuursvoorzitter verwacht de komende dagen nog meer informatie over de maatregelen. "Dinsdag is er een persconferentie van het kabinet en woensdag ga ik met onze locatiedirecteuren om tafel om te bespreken wat we gaan doen. Ik ben ook benieuwd wat de bonden gaan doen, wat die het onderwijspersoneel gaat adviseren."

Scholte Albers vindt dat leerkrachten - als ze dan weer voor de klas moeten - voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. "Zij staan ook in de frontlinie. Geef ze dan ook perspectief."

'Extra maatregelen afwachten'

Bestuursvoorzitter Albert Velthuis van onderwijskoepel CKC Drenthe noemt het vooral 'een winstpunt' dat de scholen weer open gaan. "Voor de kinderen is goed dat ze weer naar school kunnen en elkaar weer kunnen ontmoeten. Ik denk ook dat veel leerkrachten blij zijn dat ze weer fysiek les kunnen geven, maar er zijn ook zorgen."

Velthuis verwacht ook dat er de komende dagen meer duidelijkheid komt over welke extra maatregelen er getroffen moeten worden voor veilig basisonderwijs. Dat de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, vanavond heeft opgeroepen die eerst af te wachten, vindt hij verstandig.

'Minder stressvol'

"We zullen nog wat zaken moeten regelen, maar waarschijnlijk niet eens zo heel veel", vervolgt de CKC-bestuursvoorzitter. "Feitelijk is de situatie niet heel anders dan in november en december. We worden bang gemaakt door wat er allemaal geschreven wordt en door de talkshows waarin de één over de ander heen valt met zijn mening en de ander weer over de één. Het blijft een kwestie van je aan de voorschriften houden. Handen ontsmetten, afstand houden en voorlopig geen ouders op school."

Hij verwacht dat de heropening van de scholen, ondanks dat er nu nog veel vragen zijn, uiteindelijk ook het beste is voor de leerkrachten. "Ik snap dat het spannend is. Daar hebben we ook aandacht voor, maar ik verwacht dat de situatie minder stressvol wordt als de scholen weer open zijn dan dat hij nu is."