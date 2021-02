Havezate Mensinge krijgt na hard werken erkenning

"Het is echt een keurmerk dat laat zien dat we hier de boel goed op orde hebben", aldus een tevreden Bosboom.

Professionaliseren

Om het keurmerk binnen te halen moest er veel gebeuren. Havezate Mensinge had volgens Bosboom de boel al best goed op orde, maar het kon professioneler. Om te laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan haalt Bosboom een dikke stapel dossiers uit een archiefkast.

In die mappen vol papieren staat eigenlijk het hele museum beschreven. "Zoals de bedrijfsvoering, maar ook hoe je met het publiek omgaat en alles over de collectie", legt Bosboom uit.

Monnikenwerk

En met alles over de collectie, bedoelt Bosboom dan ook alles over de collectie. Voor elk object moest ze opschrijven wat het precies is, foto's maken, registreren, nummeren, vertellen hoeveel licht erop valt, hoe de luchtvochtigheid rondom het object is en hoe ze hem het beste kan verplaatsen als het nodig is.

"Ja, en dat dus keer 1.066. Want door de nauwkeurige registratie weten we nu dat we hier 1.066 unieke objecten hebben staan", vertelt Bosboom. Volgens de directeur zorgt de museumregistratie er ook voor dat Havezate Mensinge nu ook gemakkelijker van andere musea spullen in bruikleen kan krijgen. "Omdat ze weten dat het klimaat hier goed is, en dat we alles netjes bewaren."

Een jaar lang is er hard gewerkt om het keurmerk te krijgen:

In totaal hebben nu twaalf van de 55 Drentse musea het keurmerk. Volgens Bosboom staat Mensinge nu in hetzelfde rijtje als de grote jongens. En ook landelijk gezien staan ze nu in hetzelfde rijtje als bijvoorbeeld het Rijksmuseum.

Museumkaart

Een extra voordeel van het behalen van het keurmerk is dat Havezate Mensinge nu ook mensen met een Museumkaart mag toelaten. Al is het nog even wachten tot het museum daadwerkelijk wordt toegelaten door de club achter de Museumkaart.

"De Museumkaart-organisatie houdt in de gaten dat er niet teveel musea in een keer bijkomen. We hopen dat we in april, als we weer opengaan, de museumkaart kunnen voeren", legt Bosboom uit.

Verschil

Of mensen door de professionalisering veel verschil gaan merken aan het museum, dat betwijfelt de directeur. "We zijn nu wel bezig met het herinrichten van een aantal zalen. Dat gebeurt vooral op een professionelere manier", aldus Bosboom.

"We hopen vooral dat we aan nog meer mensen kunnen laten zien hoe bijzonder het is dat er hier in Drenthe nog een compleet ingerichte Havezate staat. Ook is het fijn dat we door de publiciteit die de Museumkaart geeft aan alle musea, dat we daar ook gebruik van kunnen maken. En dat mensen ons daardoor nog beter weten te vinden."