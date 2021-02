Code oranje wegens ijzel: N34 dicht tussen Gramsbergen en Dalen

In de hele provincie zijn meerdere ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat laat weten dat de N34 in de richting van Emmen dicht is tussen Gramsbergen en Dalen. Volgens Rijkswaterstaat is er een auto in de sloot beland. Op die weg zijn vanochtend zeker vijf ongelukken geweest, ter hoogte van Hardenberg, Holthone, Coevorden en Dalen.

Ook is er een ongeval met een auto gemeld op de A28 van Groningen naar Hoogeveen, ter hoogte van Assen. Tussen Zwolle en Meppel zijn ook meerdere ongelukken gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zijn daar ook de meeste problemen. RTV Oost schrijft dat de ANWB adviseert om in Overijssel nu niet de weg op te gaan.

(Tekst gaat verder onder de verkeersinformatie en de video)

Ook code oranje in andere delen van het land

Code oranje geldt ook in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Ook na 11.00 uur moet je nog rekening houden met gladheid in Drenthe. Code geel is dan nog tot ongeveer 13.00 uur van kracht. "We zien dat de temperaturen van het wegdek nog beneden het vriespunt liggen", zegt Rijkswaterstaat-woordvoerder Anne van der Meer. "Dus als er regen op de weg komt, krijg je meteen ijzel. Ik verwacht dat dat zeker de hele ochtend nog wel het geval is.