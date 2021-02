Avdijaj definitief weg bij FC Emmen

Het hing al in de lucht en nu is het definitief. Na nog geen drie maanden vertrekt Donis Avdijaj alweer bij FC Emmen. De aanvaller tekent een contract voor 2,5 seizoen op Cyprus, bij AEL Limassol. Mede door de komst van Kerim Frei en Luka Adzic in Drenthe wilde Avdijaj zelf graag vertrekken.

De inmiddels 24-jarige Duitse Kosovaar speelde in de jeugd bij VfL Osnabrück en FC Schalke 04. Die laatste club leende hem begin 2015 voor anderhalf seizoen uit aan het Oostenrijkse Sturm Graz.

In 2018 kwam Avdijaj naar Nederland, waar hij sindsdien een bekende naam is. Hij speelde eerst op huurbasis voor Roda JC en maakte in de zomer de overstap naar Willem II. Tijdens zijn periode in Nederland speelde hij in totaal 32 officiële duels, daarin wist hij twaalf keer het net te vinden.

Het afgelopen seizoen speelde hij voor Trabzonspor (Turkije) en Heart of Midlothian (Schotland).

Sabani, Sidibe, Payne en Seedorf

De kans is groot dat ook Sabani, Sidibe, Seedorf en Payne niet meer terugkeren op het trainingsveld in Emmen. Of er een nieuwe club voor deze spelers wordt gevonden of dat de contracten per direct worden ontbonden is niet duidelijk. Wel liet bestuursvoorzitter Ronald Lubbers weten te willen doorselecteren en naar een kleinere selectie toe te willen.