Drents Museum stelt tentoonstelling met Armeense schatten uit

Het Drents Museum in Assen heeft de tentoonstelling 'In de ban van de Ararat' een jaar doorgeschoven. Het is volgens het museum onmogelijk om objecten uit Armenië naar Nederland te halen, door de beperkingen van het vliegverkeer.

De tentoonstelling over Armeense archeologische schatten, zou op 28 maart geopend worden. In overleg met het History Museum of Armenia in Jerevan, waar veel objecten van geleend worden, is besloten de expositie door te schuiven naar het voorjaar van 2022. Twee weken geleden ging museumdirecteur Harry Tupan er nog van uit dat de tentoonstelling gewoon door kon gaan.

"De grote Frida Kahlo-tentoonstelling Viva la Frida! Life and art of Frida Kahlo blijft onveranderd op de agenda staan voor komend najaar", meldt het museum.

Andere invulling

Door het wegvallen van de Armenië-tentoonstelling is er de mogelijkheid om langer de werken van Henk Helmantel te tonen. De stillevens en kerkinterieurs van de Groningse schilder waren door de gedwongen sluiting slechts acht weken te zien. Die expositie wordt nu verlengd tot 5 september.

Ook de tentoonstelling met werken van de Duitse kunstenaar Matthias Weischer is verlengd, 'Bühne' is tot en met 27 juni te zien in de Abdijkerk. Daarna start 'Beyond Belief', een overzicht met schilderijen van de Zuid-Afrikaanse Deborah Pynton.