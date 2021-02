Stelling: Sigarettenverkoop in de supermarkt moet zo snel mogelijk verboden worden

Twee derde van de Nederlanders steunt het kabinetsplan om de sigarettenverkoop te bannen uit de supermarkt, liefst al per 2022. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek in opdracht van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Op dit moment is 67 procent van de gepolste volwassenen voorstander van dit plan, blijkt volgens de krant uit onderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Zo'n 71 procent van hen wil dat zelfs binnen een jaar.

Dat is veel sneller dan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) beoogt. De ministerraad besloot op zijn voorstel afgelopen november dat de verkoop van tabak in supermarkten pas per 2024 wordt verboden. Eerst gaat per 2023 de online verkoop in de ban.

De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord, waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren omlaag gaat. Ook gaat de prijs van een pakje sigaretten de komende jaren langzaam maar zeker naar 10 euro. Verkoop van rookwaar is na 2024 alleen nog toegestaan bij tankstations en in tabaksspeciaalzaken. Uiteindelijk zullen later ook de tankstations een ban krijgen, maar dat zal niet voor 2030 zijn.

