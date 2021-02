Meer auto's, motors en bromfietsen gestolen in Drenthe

Het aantal voertuigdiefstallen in Drenthe is afgelopen jaar gestegen. Uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat er 249 auto's, motors en brom- en snorfietsen werden gestolen in 2020, in 2019 was dat 242.

Landelijk gezien daalde het aantal voertuigdiefstallen met 9,5 procent. In vijf van de twaalf Drentse gemeenten daalde het aantal geregistreerde diefstallen ook. De meeste voertuigen werden in de gemeente Emmen (75) gestolen, in Westerveld waren het er slechts twee: een personenauto en een brom- of snorfiets werd onteigend.

Onderdelen

Volgens het LIV zijn Volkswagens het grootst roofgoed, van dat merk verdwenen er afgelopen jaar 1.192 voertuigen. Daarnaast is er een flinke stijging te zien van het aantal elektrisch-hybride auto's.

Auto's van ouder dan vier jaar worden meestal gestolen voor de onderdelen. Jongere auto's krijgen een andere identiteit en worden vervolgens gebruikt in Nederland, maar ook in het buitenland. "Jonge Toyota's zijn vooral in trek in Afrikaanse landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria", meldt het LIV. "Gestolen Landrovers en Mazda's duiken vaak op in Oost-Europese landen."