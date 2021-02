Petitie tegen opslag kernafval in zoutkoepels honderden keren ondertekend

Een petitie tegen de opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels langs de grens is binnen twaalf uur zo'n vierhonderd keer ondertekend. Dat laat PvdA-Statenlid Peter Zwiers weten, een van de initiatiefnemers.

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks in Drenthe en Groningen zijn fel tegen de opslag, net als de fracties in de gemeenten Emmen en Westerwolde. De partijen willen met de petitie de Duitse autoriteiten oproepen om geen radioactief afval op te slaan in de koepels. "Met uw stem kunnen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten zich hier beter tegen verzetten." De PvdA en GroenLinks willen nu een 'stevige tegenlobby' opzetten.

Ter hoogte van Emmer-Compascuum en Ter Apel

De Duitse regering onderzoekt in welke zoutkoepels kernafval het best opgeslagen kan worden. De koepels in Dörpen, Lathen en Sögel in het Emsland zijn daarvoor in beeld. Die drie gemeentes liggen ter hoogte van Emmer-Compascuum en Ter Apel.

De PvdA vindt dat je - los van of je voor of tegen kernenergie bent - kernafval niet ondergronds in zoutkoepels moet opslaan. "Als er wat gebeurt, kun je er niet bij. En het gaat hier om hoog radioactief afval, dat pas over één miljoen jaar niet meer schadelijk is", zei Statenlid Peter Zwiers eerder.

De petitie tegen ondergrondse opslag van kernafval is hier te vinden.

