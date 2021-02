Verkiezingen in coronatijd: Andere locaties, briefstemmen en meerdere dagen

"Ik denk dat we normaal gesproken in drie maanden een verkiezing kunnen opzetten", zegt David van de Kerke, projectleider verkiezingen bij de gemeente Assen. "We zijn nu al vanaf september bezig. Dus het is echt een enorme klus geworden."

Stemlocaties

Het kan zo zijn dat je als stemmer niet bij je vertrouwde stemlocatie terecht kan. Door corona zijn kleine locaties niet geschikt en kan er bijvoorbeeld ook niet in scholen worden gestemd. In Drenthe wordt er vooral uitgeweken naar dorpshuizen, maar ook sporthallen en kerken zijn geschikte locaties.

Zo heeft de gemeente Emmen 25 andere stemlocaties en in Hoogeveen wordt op een grote locatie twee stemlocaties ondergebracht. In de gemeente Noordenveld doen ze het nog iets anders. Hier kan je in de auto blijven zitten en stemmen.

Kijk hieronder naar de video over de gemeente Assen en de verkiezingsvoorbereidingen:

Meer veranderingen

Er kan dit jaar niet alleen op 17 maart, maar ook op de 15e en de 16e gestemd worden. Niet alle gemeenten hebben nog duidelijk op welke plekken dit straks kan. Voor 70-plussers is het mogelijk om per brief te stemmen. De gemeente Assen houdt hier rekening mee door de brievenbussen te plaatsen in de wijken waar de meeste 70-plussers wonen.

"Dit is allemaal bedoeld om de grote groep die kwetsbaar is voor het coronavirus zoveel mogelijk te ontzien en te zorgen dat stemmen veilig is. Daarom hebben we ervoor gekozen om in vijf wijken, waar de meeste ouderen wonen, een afgiftepunt neer te zetten", zegt Van de Kerke. Bij de afgiftepunten staan beveiligers om ervoor te zorgen dat er niks met de stembiljetten gebeurd.

Extra vrijwilligers

Dit jaar zijn er extra vrijwilligers nodig omdat er meer stemdagen zijn. Ook is er een flinke reservelijst nodig, omdat de kans groter is dat mensen uitvallen als ze coronaklachten hebben. Maar de zoektocht in Drenthe lijkt al bijna rond.

In de gemeente Aa en Hunze zeggen ze het volgende: "Wij deden eind vorig jaar een oproep om vrijwilligers te vinden. We merkten direct resultaat. Inmiddels hebben zoveel inwoners en verenigingen zich aangemeld dat we qua bezetting van de stemlokalen helemaal rond zijn."

In Assen gaven veel trouwe vrijwilligers aan, dit jaar niet in de stemlokalen te willen zitten. Maar hier kwamen ook snel nieuwe mensen voor in de plaats. "We hebben binnen no-time vierhonderd nieuwe leden gevonden", zegt Van de Kerke. "Dat is meer dan genoeg. We kunnen niet iedereen inzetten, maar we zijn blij dat iedereen zich zo massaal heeft aangemeld."