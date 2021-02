104 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

Opnieuw komen de meeste positief geteste mensen uit de gemeente Emmen. Het zijn er 35. Gisteren waren het er 34. In Hoogeveen zijn negentien inwoners het afgelopen etmaal positief getest, dat waren er gisteren 32. In Coevorden kwamen er veertien nieuwe besmettingen bij, in de andere negen gemeenten bleef dat aantal onder de tien.

Het afgelopen etmaal is - net als gisteren - één Drentse patiënt opgenomen in een ziekenhuis. Sterfgevallen heeft het RIVM vandaag niet gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door het coronavirus (bron: RIVM, 01-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 807 (+5) 5 (+1) 10 Assen 1921 (+6) 35 11 Borger-Odoorn 922 (+4) 17 12 Coevorden 1669 (+14) 38 20 Emmen 4673 (+35) 78 49 Hoogeveen 2883 (+19) 50 34 Meppel 1357 (+1) 20 23 Midden-Drenthe 1154 (+6) 18 23 Noordenveld 758 (+4) 14 20 Tynaarlo 892 (+3) 14 19 Westerveld 489 (+3) 12 8 De Wolden 1060 (+3) 22 15 Onbekend 33 (+1) 0 0

Ziekenhuisopnames in Drenthe

Op dit moment liggen elf coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen op de intensive care, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat zijn er twee minder dan afgelopen vrijdag. 24 patiënten liggen op de verpleegafdeling in een ziekenhuis, zeven minder dan eind vorige week.

Landelijke cijfers

In totaal registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 3280 positieve coronatests in heel Nederland. Dat is het laagste aantal sinds 29 september.

De afgelopen week zijn 29.031 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4147 positieve tests per 24 uur. Dat cijfer daalt al weken.

Het aantal ziekenhuisopnamen is landelijk gezien wel gestegen. De afgelopen 24 uur zijn 2270 coronapatiënten opgenomen, gisteren waren dat er 2219. Van de 2270 liggen 639 mensen op de intensive care; zeven minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).