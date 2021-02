Onderwijsbond: 'Zorgen om personeel bij heropening basisscholen'

Gisteravond maakte demissionair minister van Onderwijs Arie Slob bekend dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de basisscholen en kinderdagverblijven op 8 februari te heropenen overneemt.

Zorgen over veiligheid

Waar veel kinderen en ouders blij zijn met dit besluit, bestaan bij een deel van het onderwijspersoneel grote zorgen over of het werken voor de klas straks wel veilig is. Feiken deelt die.

Slob heeft laten weten dat er sneltests voor leraren beschikbaar komen en ook is besloten dat - wanneer een leerling positief wordt getest - de hele klas vijf dagen in quarantaine moet. De komende dagen worden nog aanvullende maatregelen verwacht.

'Leerkrachten eerder vaccineren'

Feiken: "Het is erg tweeslachtig. Aan de ene kant zijn we als bond voor de kinderen blij dat de scholen weer open gaan en dan komt de 'maar'. Hoe gaat het straks met het onderwijspersoneel? Wordt dat goed beschermd? Het lijkt me logisch dat leerkrachten dan ook voorrang krijgen bij het vaccineren."

"Je moet niet willen dat zij ziek worden en dan voor kortere of langere tijd uit het onderwijs zijn. Er is al een tekort aan leerkrachten", vervolgt hij. "We maken ons erge zorgen over met name de kwetsbare leerkrachten en dat lijkt me meer dan terecht. Het testen gebeurt altijd achteraf en dan is het kwaad al geschied en moet je ingrijpen."

Besmettingen voorkomen

Wat hem betreft zou de regering meer maatregelen moeten treffen om besmettingen te voorkomen en om te voorkomen dat hele klassen naar huis gestuurd worden als een leerling positief getest is.

Feiken: "Ik hoorde Slob zeggen dat het kabinetsbesluit ruim op tijd kwam om maatregelen te nemen. Maar over maatregelen voor het onderwijs had het kabinet toch al veel eerder kunnen nadenken?"

Staken?

Her en der wordt hardop de vraag gesteld of staken wellicht een optie zou zijn om heropening van de scholen te voorkomen. "Daar hebben wij formeel nog niet over gesproken. En daar laat ik het eerst bij", zegt Feiken. De komende dagen wordt er door het landelijk bestuur overlegd met andere onderwijsbonden en met het ministerie, vertelt hij.

Demissionair minister Slob vindt heropening van de scholen verantwoord omdat ook nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen een kleine rol spelen bij het overdragen van het virus, ook van de Britse variant.

'Schijnveiligheid'

Feiken: "Wij vragen als AOb al langere tijd om cijfers over de besmettingsgraad onder leerkrachten, maar die hebben we nog altijd niet gekregen. Kinderen verspreiden het wellicht minder, maar het gaat ons om de volwassenen op de scholen. Er wordt wat mij betreft schijnveiligheid gecreëerd op deze manier en dat moeten we niet willen. Scholen kunnen alles nu nog rondbreien, als leraren ziek worden, lukt dat niet meer."

Lees ook: