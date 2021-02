Iraanse 'topspion' en terreurverdachte verbleef in Meppel

De Iraanse topspion zou geslapen hebben in Hotel De Poort in Meppel (Rechten: Google Streetview)

Een Iraanse diplomaat, van wie in Belgiƫ wordt beweerd dat hij een topspion is, verbleef tijdens zijn uitstapjes een tijdje in een hotel in Meppel.

Dat blijkt uit een publicatie van de Vlaamse omroep VRT.

Het gaat om de 48-jarige Assadolah A., een Iraanse diplomaat die in België terechtstaat. Volgens VRT stuurde A. andere spionnen in heel Europa aan. Hij wordt er in België van verdacht achter een verijdelde bomaanslag te zitten op een Iraanse oppositiebijeenkomst in Parijs.

Hoteleigenaar weet van niks

Volgens de boekhouding die de VRT in handen heeft, verbleef A. in Hotel de Poort, tegenover het station Meppel. Hoteleigenaar Henk van Duinen zegt er niks van terug te kunnen vinden. "Het is vijf jaar geleden, tot zover gaat de boekhouding niet terug. Ik kan de naam niet terugvinden", zegt hij.

Van Duinen is ook niet door justitie in België gevraagd om meer informatie. Hij blijft nuchter onder het opduiken van zijn hotelnaam in de zaak. "Er verblijven hier weet ik veel hoeveel duizenden mensen. Daar zal er af en toe best één bij zitten die het niet zo nauw neemt met de wet. Maar ik heb niks te verbergen, ik weet hier niks van."

Ook bij de Nederlandse inlichtingen- en opsporingsinstanties is niets bekend over het bezoek van A. aan Meppel.

Dekmantel

A. werd in juli 2018 in Duitsland aangehouden en er hangt hem een straf van twintig jaar cel boven het hoofd. In zijn cel kreeg de Iraniër regelmatig bezoek, ook van mensen uit zijn thuisland, van wie niet is vast te stellen of het diplomaten waren. Mogelijk waren het medewerkers van de Iraanse geheime dienst.

Volgens de VRT stuurde A. andere spionnen in heel Europa aan. De Belgische inlichtingendiensten vermoeden dat hij zijn diplomatieke status als dekmantel gebruikte om te kunnen spioneren. Ook vermomde A. zich als toerist en ging hij met zijn familie op reis. A. hield een nauwkeurige boekhouding bij. Daaruit blijkt dat hij tijdens zijn omzwervingen in Europa vaak in kleinere stadjes verbleef, zoals Meppel.

"Dat A. als diplomaat reist, is niet ongewoon, maar als diplomaat verbonden aan de ambassade in Wenen is het vreemd dat hij zo veelvuldig naar andere Europese landen reist, waar Iran tenslotte ook ambassades heeft", concludeert VRT-verslaggever Jens Franssen.