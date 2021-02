IJspret onder schooltijd: 'Huiswerk dooit niet, ijs wel'

Ook deze verslaggever bond de ijzers onder en testte de ijsvloer uit. Op sommige plekken blijkt het ijs nog geen halve centimeter dik en voelt ook best zacht, maar het is goed genoeg om op te schaatsen.

Schaatsen als gymles

Dat het geen ideale ijsvloer is, maakt de jongeren in Nieuw-Buinen niks uit. Verschillende basisschoolleerlingen maken een hoop plezier op het ijs.

"We hebben al meer dan tien rondjes gedaan", vertellen de vriendinnen Daphne en Tessa. Eigenlijk hadden ze nu thuis onderwijs moeten volgen, maar hun moeder gooide het roer om. "Huiswerk dooit niet, ijs wel. Dan werken ze vanmiddag maar wat harder aan hun schoolwerk."

Geen straf voor de vriendinnen. "Normaal gesproken zitten we op school en moeten we wachten tot we vrij zijn. Soms hebben we dan pech en is de ijsbaan alweer dicht. Dus dit is wel heel tof dat het kan."

Aanpassingen vanwege corona

Het is voor Schaatsvereniging Nieuw-Buinen mooi dat de baan open is, al zijn er wat aanpassingen vanwege het coronavirus. "We hebben speciale looproutes gemaakt en de kantine is dicht. In plaats daarvan staat er buiten een koffietentje", vertelt voorzitter Bert Drent.

"Omdat er maar een beperkt aantal mensen tegelijk op de ijsbaan mag, laten we alleen schaatsers met een abonnement toe. Dus helaas geen losse verkoop. Het is goed te doen zo en we zijn blij dat we toch open kunnen zijn."

Morgen weer?

De schaatsen van voorzitter Drent worden aan het einde van de ochtend gebracht en ook hij neemt het ervan. Nog even een paar rondjes voordat de dooi inzet en het asfalt door het dunne ijslaagje heen komt.

Rond de middag is het ijs te dun en sluit de vereniging de deuren. Maar niet voor lang, hoopt Drent. "Als het vannacht hard genoeg vriest, gaan we opnieuw aan de slag en hopen we morgenvroeg weer open te kunnen."

Schaatsen in Nieuw-Buinen, het kan voor het eerst deze winter (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

