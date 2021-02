Jansen wil naar NAC, raakt FC Emmen haar captain kwijt?

Anco Jansen wil vertrekken bij FC Emmen en nog specifieker, hij wil naar NAC. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft zich gemeld bij de Drentse club. De tijd is echter kort voor de club uit Breda, want om 00.00, over een paar uur dus, sluit de transfermarkt.

Jansen (31) kwam in het promotiejaar naar de Drentse club, begon door een knieblessure wat geforceerd aan dat seizoen, maar speelde in de beslissende fase wel een cruciale rol. Met een goal en voorbereidend werk op de andere treffers had de Zwollenaar een hoofdrol in de promotiewedstrijd tegen Sparta in mei 2018,

In het eerste eredivisiejaar speelde Jansen 29 wedstrijden, scoorde hij in de eerste wedstrijd ooit van Emmen op het hoogste niveau tegen ADO Den Haag, maar raakte hij een paar duels voor het einde van de competitie weer geblesseerd aan zijn knie. Daardoor miste Jansen niet alleen het slot van dat seizoen, maar ook vrijwel het complete tweede jaar in de eredivisie.

Dit seizoen kwam Jansen tot 17 optredens in de eredivisie en scoorde hij één keer. De laatste weken moet de eerste captain het vooral doen met invalbeurten.